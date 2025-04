Auch wenn Apple seine Abhängigkeit von China in den letzten Jahren merklich reduziert hat, so werden dort doch weiterhin die meisten iPhones hergestellt. Diese in Richtung USA zu verschiffen, wird in Zukunft wohl ein teurer Spaß werden. Denn die USA haben jüngst neuerliche Zölle gegen die Volksrepublik verhängt und die nächste Eskalation scheint bereits bevorzustehen.

