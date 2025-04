© Foto: Unsplash

Mark Spitznagel sieht im jüngsten Kursrutsch nur den Anfang. Der wahre Crash stehe noch bevor - mit bis zu 80 Prozent Verlust. Anleger seien in falscher Sicherheit, warnt der "Black Swan"-Investor.Mark Spitznagel, Gründer und CIO des Hedgefonds Universa Investments, warnt eindringlich vor dem, was seiner Einschätzung nach noch bevorsteht: ein historischer Börsencrash. Der jüngste Rückschlag an den Aktienmärkten infolge der von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle sei laut Spitznagel lediglich ein Vorgeschmack auf das, was komme. "Ich erwarte einen Absturz von 80 Prozent, wenn das vorbei ist. Ich glaube einfach nicht, dass es das schon war. Das ist eine Falle", schrieb er in einem …