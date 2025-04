VICTORIA, Seychellen, April 08, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, stellt Bitget Onchain vor - eine bahnbrechende Innovation, die das Beste aus CEX und DEX vereint. Durch die Kombination der Geschwindigkeit, Sicherheit und Einfachheit zentralisierter Plattformen mit direktem Zugang zu neu entstehenden On-Chain-Assets definiert Bitget Onchain neu, wie Benutzer die nächste Welle von Krypto-Möglichkeiten entdecken und traden.

Bitget Onchain bietet On-Chain-Asset-Transaktionen direkt in der Bitget-App für Benutzer, die ein Konto mit USDT oder USDC nutzen. Diese Integration wird Trading-Erfahrungen auf Austauschniveau ohne inhärente Komplexität bieten und den Prozess von On-Chain-Transaktionen selbst für neue Trader vereinfachen. Das Produkt wird zunächst Solana, BNB Smart Chain (BSC) und Base unterstützen und eine erste Charge von Token enthalten, darunter RFC, KTA und 30 weitere.

Mit dem Fokus auf Sicherheit integriert Bitget Onchain einen zentralisierten Schutz auf Börsenebene, um eine sichere Umgebung für Trades zu gewährleisten, sogar innerhalb der Blockchain. Mit einer breiten Auswahl an On-Chain-Vermögenswerten, die in Echtzeit verfügbar sind, bietet Bitget Onchain Zugang zu Token in der Frühphase und zu neuen Marktchancen. Durch kontinuierliche Aktualisierungen wird sichergestellt, dass Benutzer sich effizient in sich entwickelnden Trends zurechtfinden, und sowohl neue als auch erfahrene Händler angesprochen werden.

Durch den Einsatz von KI wird Bitget Onchain KI-gesteuertes Smart Screening einführen, um die Präzision von Investitionen zu verbessern, indem fortschrittliche Algorithmen zur Echtzeit-Filterung von On-Chain-Vermögenswerten eingesetzt werden. Diese Funktion minimiert das Risiko von Fehlinvestitionen und ermöglicht es den Benutzern, strategische und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

"On-Chain-Trading war lange Zeit von komplexen Strukturen geprägt, die es den Benutzern erschwerten, sich auf unfreundlichen Benutzeroberflächen zurechtzufinden und sich Risiken auszusetzen. Bitget Onchain wurde geschaffen, um die Eintrittsbarriere zu senken, indem es ein nahtloses und sicheres Erlebnis beim Traden bietet", so Gracy Chen, CEO von Bitget. "Bitget Onchain wird die Lücke zwischen zentralisiertem und dezentralisiertem Trading schließen und web3 für alle zugänglicher machen", fügte sie hinzu.

Bitget hat KI konsequent in sein Ökosystem integriert und so die Präzision, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Trades verbessert. Zu den wichtigsten KI-gesteuerten Funktionen gehören intelligente Trading-Bots für automatisierte Strategien, KI-gestützte Risikomanagement-Tools, prädiktive Analysen für Markttrends und KI-gestützter Copy-Trading zur Optimierung von Investitionsentscheidungen. Mit der Einführung von Bitget Onchain verfeinert das KI-gesteuerte Smart Screening die Auswahl der Vermögenswerte weiter, minimiert das Risiko und verbessert die Effizienz des Trades.

Bitget Onchain steht für Bitgets Streben nach innovativen und intelligenten Lösungen in der Krypto-Börsenbranche, die Benutzererfahrung mit fortschrittlicher Sicherheit und Marktkenntnissen verbinden. Durch die Kombination von Barrierefreiheit mit hochmodernen Tools möchte Bitget Onchain die Anlaufstelle für den Handel mit On-Chain-Vermögenswerten werden und die Benutzer noch näher an Web3 heranführen.

Um die Funktionen von Bitget On-Chain zu nutzen, klicken Sie bitte hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörseund Web3-Firma. Die Bitget-Börse, die über 100 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen bedient, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Funktion für den Handel mit Kopien und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis, den Ethereum-Preisund andere Kryptowährungspreise. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavusoglu (Ringer-Weltmeisterin), Samet Gümüs (Box-Goldmedaillengewinner) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können erheblichen Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, nur Mittel zu nutzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass finanzielle Ziele nicht erreicht werden und die Hauptinvestition nicht zurückerlangt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für eventuell entstandene Verluste. Nichts in diesem Dokument sollte als Finanzberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b50d68bb-4077-4801-ac63-5f0df78ad8a4