87 der IT-Entscheidungsträger sind besorgt über die Auswirkungen von Cyberkriegsführung auf ihre Organisationen, was einem Anstieg von 34 gegenüber dem Vorjahr entspricht

64 der IT-Entscheidungsträger sind sich einig, dass KI den geopolitischen Status quo in Frage stellt und es kleineren Nationen und nichtstaatlichen Akteuren ermöglicht, sich als nahezu gleichwertige Cyberbedrohungen zu etablieren

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, warnt davor, dass KI-gestützte Cyberkriegsangriffe nun zu einer hochwirksamen Cyberwaffe werden, und fordert Organisationen auf, die Kluft zwischen aktuellen Cybersicherheitsprogrammen und zukünftiger proaktiver Vorbereitung sofort zu schließen, da die Bedrohungen zunehmen werden.

Neue Daten aus dem dritten jährlichen globalen Cyberwarfare-Bericht von Armis Labs, Warfare Without Borders: AI's Role in The New Age of Cyberwarfare, zeigen, dass die Bedrohung durch KI für Organisationen und Regierungen weltweit im vergangenen Jahr zugenommen hat. Fast drei Viertel (73 %) der IT-Entscheidungsträger weltweit äußern sich besorgt darüber, dass nationalstaatliche Akteure KI einsetzen, um ausgefeiltere und gezieltere Cyberangriffe zu entwickeln.

"KI ermöglicht es Akteuren in Nationalstaaten, ihre Taktiken für Cyberkriegsführung jederzeit heimlich weiterzuentwickeln", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Gleichzeitig gehen von kleineren Nationen und nichtstaatlichen Akteuren, die KI nutzen, um sich zu nahezu gleichwertigen Cyberbedrohungen zu entwickeln, mit überwältigender Geschwindigkeit Bedrohungen aus. Es ist unerlässlich, dass führende Unternehmen im Bereich Cybersicherheit ihre Programme nach links verschieben, damit sie Cyberangriffe stoppen können, die ihre Betriebsabläufe lahmlegen könnten, bevor sie sich auf ihr Unternehmen auswirken."

81 der IT-Führungskräfte geben an, dass die Umstellung auf eine proaktive Cybersicherheitsstrategie für ihr Unternehmen im kommenden Jahr ein vorrangiges Ziel ist. Fast drei von fünf Unternehmen (58 %) geben jedoch zu, dass sie derzeit nur auf Bedrohungen reagieren, wenn sie auftreten, oder nachdem der Schaden bereits entstanden ist.

Marktkonsolidierung, komplexe regulatorische Landschaften und Lücken in den vorhandenen Sicherheits-Tool-Stacks haben die Fähigkeit von Unternehmen, Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, auf die Probe gestellt. Während viele KI-gesteuerte Cybersicherheitstools als proaktive Verteidigungsmaßnahme implementieren möchten, räumt die Hälfte der befragten IT-Entscheidungsträger ein, dass ihren Teams das nötige Fachwissen fehlt, um die Technologie zu implementieren und zu verwalten.

"Die aktuelle Branchendynamik schafft ein attraktives Umfeld für böswillige Akteure, die ihre Bemühungen durch automatisierte KI-Offensivtechnologien verstärken können", so Michael Freeman, Head of Threat Intelligence bei Armis. "Unternehmen, die bewährte KI-Sicherheitslösungen einsetzen, werden ihre Teams besser mit den Ressourcen und der Zeit ausstatten können, die sie benötigen, um Taktiken vorherzusehen, die gegen sie eingesetzt werden könnten, und ihre Umgebungen entsprechend abzusichern. Ein proaktiverer Umgang mit Bedrohungen war noch nie so wichtig wie heute, und dank der bedeutenden Fortschritte im Bereich des Cyber-Exposure-Managements ist es möglich, die Lücke zwischen Absicht und ausreichender Vorbereitung zu schließen."

Zu den weiteren wichtigen globalen Erkenntnissen aus dem diesjährigen Bericht gehören:

85 der IT-Entscheidungsträger bestätigen, dass offensive Techniken regelmäßig ihre Sicherheitstools umgehen.

Nur 53 der IT-Führungskräfte glauben, dass ihre Regierung ihre Bürger und Organisationen vor einem Akt der Cyberkriegsführung schützen kann, während nur 33 der Meinung sind, dass ihre eigene Organisation auf einen Cyberkriegsangriff vorbereitet ist und auf damit verbundene Bedrohungen reagieren kann.

Weltweit nennen IT-Entscheidungsträger immer wieder drei dominierende staatlich geförderte Bedrohungen: Russland (73 %), China (73 %) und Nordkorea (40 %).

72 der IT-Führungskräfte sind der Meinung, dass die Cyberfähigkeiten von Akteuren aus Nationalstaaten das Potenzial haben, einen umfassenden Cyberkrieg auszulösen, mit verheerenden Folgen für die globale kritische Infrastruktur.

Drei Viertel (75 %) der IT-Entscheidungsträger glauben, dass Cyberkriegsangriffe zunehmend auf Institutionen abzielen werden, die für freie Presse und unabhängiges Denken stehen ein starker Anstieg gegenüber den 42 im Vorjahr.

Der Armis Cyberwarfare Report 2025 basiert auf einer Studie mit über 1.800 IT-Entscheidungsträgern weltweit und firmeneigenen Daten von Armis Labs. Den vollständigen Bericht von Armis mit einer umfassenden Aufschlüsselung der Ergebnisse für jede Region der Befragten und IT-Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen finden Sie hier.

Lesen Sie den Blog, in dem Sie mehr über diese Ergebnisse und die wichtigsten Erkenntnisse für Organisationen erfahren, hier.

Armis veranstaltet Ende dieses Monats ein Webinar, um diese Ergebnisse zu besprechen und zu erörtern, wie Organisationen ihre Umgebungen gegen diese wachsenden Bedrohungen absichern können. Das Webinar findet am 23. April für Amerika und Europa und am 24. April für APAC statt. Melden Sie sich jetzt an.

