DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Erholungstag - Unsicherheit bleibt

DOW JONES--Nach dem teils massiven Abverkauf der vergangenen Tage ist es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag deutlicher nach oben gegangen. Auch wenn unverändert im Raum steht, dass ab dem morgigen Mittwoch zusätzliche US-Zölle in Höhe von 20 Prozent auf Importe aus der EU zu zahlen sind, stieg die Risikobereitschaft der Anleger bereits. An der Börse wird darauf gesetzt, dass es einen zeitlichen Aufschub oder eine verträglichere Lösung im Handelskonflikt geben wird. Der DAX schloss 2,5 Prozent höher bei 20.280 Punkten. Infolge von "risk on" ging es für Anleihen nach unten, der Euro notierte etwas leichter bei 1,09 Dollar.

Bei den angekündigten US-Zöllen auf Importe aus der EU sieht Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management, Hoffnung auf einen Deal. Trump signalisiert demnach, mit der EU über eine Reduktion der Zölle von 20 auf 10 Prozent zu verhandeln, sofern diese mehr Energie aus den USA importiert und Zölle auf US-Industriegüter auf 0 Prozent senkt. Walk hält diesen Deal für realistisch und deutlich wahrscheinlicher als bei China. Damit dürfte es an den Börsen an den kommenden Tagen spannend bleiben.

Infineon kauft zu - Stada verschiebt IPO

Angesichts der geopolitischen Lage gingen Unternehmensmeldungen etwas unter. Nach der 2,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology legte die Infineon-Aktie um 0,8 Prozent zu. Die Übernahme biete Infineon die Möglichkeit, seine Technologieplattform auszubauen, schrieb ING-Analyst Jan Frederik Slijkerman. Darüber hinaus ermögliche die Übernahme dem Halbleiterunternehmen den Einstieg in das Automobilsegment, das Produkte mit einem höheren Mehrwert biete, während es seine Plattform festige. Allerdings sei die Transaktion mit einem hohen Preis verbunden, fügte er hinzu.

Nach der angekündigten Abspaltung des Automotive-Geschäfts will sich Continental nun auch vom Industriegeschäft seiner Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech trennen. Die wahrscheinlichste Option sei ein Verkauf. Das Unternehmen wird damit mittelfristig zu einem reinen Reifenhersteller. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Conti-Aktie schloss 4,6 Prozent im Plus bei 61,50 Euro.

Stada verschiebt seinen geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Zur Begründung verwies der Arzneimittelhersteller auf die aktuelle Marktvolatilität, die US-Zölle und die geopolitischen Unsicherheiten. Ein neuer Termin für einen Börsengang werde derzeit geprüft.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.280,26 +2,5% -0,6% DAX-Future 20.523,00 +1,9% +8,3% XDAX 20.340,60 +1,9% +0,6% MDAX 25.571,08 +3,8% -3,7% TecDAX 3.294,90 +2,6% -6,0% SDAX 14.351,63 +3,0% +1,6% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,94 -16 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 MDAX 47 3 0 876,1 51,9 86,4 TecDAX 28 2 0 1.946,0 39,2 68,0 SDAX 61 6 3 249,4 14,8 32,3 ===

