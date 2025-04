SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare will neue Wandelschuldverschreibungen ausgeben und alte Papiere zurückkaufen. Die neuen Anleihen sollen im Umfang von 300 Millionen für eine Laufzeit von 7 Jahren verkauft werden, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss im niederländischen Sevenum mitteilte. Sie werden mit einem Kupon-Zinssatz von 1,75 bis 2,25 Prozent versehen sein, die Wandlungsprämie dürfte sich zwischen 40 und 45 Prozent bewegen. Die Ergebnisse der Zuteilung dürften noch an diesem Tag mitgeteilt werden.

Zugleich will Redcare (Shop Apotheke Europe) ausstehende Wandelpapiere für 225 Millionen Euro zurückkaufen, die bis 2028 laufen und einen Kupon von 0 Prozent aufweisen. Dafür und für "allgemeine Unternehmenszwecke" soll der Erlös der Neuemission verwendet werden.

An der Börse kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Der Aktienkurs von Redcare sank im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 3 Prozent./men/he