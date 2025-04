SIG Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats



08.04.2025 / 18:14 CET/CEST





Medienmitteilung

8. April 2025 Generalversammlung von SIG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats An der heutigen Generalversammlung von SIG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. An der Generalversammlung 2025 der SIG Group AG (SIG), die heute am Hauptsitz von SIG in Neuhausen am Rheinfall, Schweiz, stattfand, waren 274'925'761 Stimmen bzw. 71,92 Prozent des Aktienkapitals persönlich oder durch Bevollmächtigte vertreten. Die Generalversammlung genehmigte alle Anträge des Verwaltungsrats. Diese beinhalteten unter anderem auch die Wahl von Ola Rollén zum Mitglied und zum Präsidenten des Verwaltungsrats. Ola Rollén, der neu gewählte Präsident des Verwaltungsrats von SIG, kommentierte: «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat und im Managementteam. SIG verfügt über eine starke globale Plattform mit einer diversifizierten Präsenz auf den Endmärkten und einem robusten Wachstum. Zusammen mit dem systembasierten Geschäftsmodell war dies für das Unternehmen gerade in Zeiten von makroökonomischer Volatilität sehr vorteilhaft und trägt auch weiterhin zur langfristigen Wertschöpfung bei.» Darüber hinaus wurden Niren Chaudhary und Urs Riedener neu in den Verwaltungsrat gewählt. Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden wiedergewählt. Der Verwaltungsrat dankt Andreas Umbach, Matthias Währen, Wah-Hui Chu und Laurens Last, die sich nicht mehr zur Wiederwahl stellten, herzlich für ihre Beiträge. Andreas Umbach, Matthias Währen und Wah-Hui Chu gehörten dem Verwaltungsrat seit dem Börsengang von SIG im Jahr 2018 an. Wie vom Verwaltungsrat vorgeschlagen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre ausserdem eine Bardividende von CHF 0.49 pro Aktie. Diese wird aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven bezahlt. Die Dividende wird voraussichtlich am 15. April 2025 ausgeschüttet. Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Telefon: +41 52 543 1224

E-Mail: Ingrid.mcmahon@sig.biz Kontakt für die Medien: Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Telefon: +41 44 202 5238

E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen. Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.600 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2024 produzierte SIG 57 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz . Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SIG_AGM25 results_German_250408





Ende der Medienmitteilungen