Der Krypto-Markt wird derzeit noch von den Zöllen etwas belastet, auch wenn bereits 50 Länder ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert haben und einige schon den USA entgegengekommen sind sowie Maßnahmen für die Kompensation diskutiert wurden. Dennoch finden sich schon jetzt Chancen, welche die Investoren für sich nutzen können, denn es gibt einige neue Altcoins mit Potenzial für den Bullenmarkt nach Zöllen und Zinssenkungen. Entdecken Sie sie nun in diesem Beitrag.

Altcoins mit Potenzial Platz Nr. 1: BTC Bull Token

Betrachtet man einige führende Krypto-Indikatoren, so wird klar, dass es sich bei Bitcoin noch immer um eine der favorisierten Kryptowährungen handelt. Dabei hat sich die BTC-Dominanz allein seit 2022 von 37,9 % auf heute 62,0 % deutlich gesteigert. Zudem befindet sich der Altcoin Season Index im Bereich der Bitcoin-Saison. Auch die Marktkapitalisierung von 1,6 Bil. USD verdeutlicht die Bedeutung, verringert aber das Steigerungspotenzial, was der neue Altcoin mit Potenzial BTC Bull Token ($BTCBULL) mit seinem innovativen Konzept überwinden soll

Denn bei diesem handelt es sich um den ersten Coin, welcher seine Inhaber bei diversen Bitcoin-Preisrekorden mit AirDrops und Burings belohnt. Während Erstere die Inhaber erstmalig bei 150.000 USD mit echten BTC belohnen, ist dies bei den Tokenvernichtungen bei 125.000 USD der Fall. Beide Mechanismen werden versetzt und bei neuen Etappenzielen von 50.000 USD wiederholt. Dabei hängt die Höhe der Bitcoins von den gehaltenen $BTCBULL ab, während die Burnings des Altcoins mit Potenzial tendenziell für steigende Preise sorgt.

Mit diesem Tokendesign wurde der BTC Bull Token so gestaltet, dass sich seine Kursentwicklung noch stärker an der von Bitcoin orientiert. Auf diese Weise kann eine hohe Korrelation erreicht werden, was auch die Sicherheit des Memecoins steigern kann. Mit seiner niedrigen Marktkapitalisierung gewährt er zudem ein höheres Steigerungspotenzial, als es bei Bitcoin der Fall ist. Gleichzeitig ist der Altcoin mit Potenzial noch durch das Burning deflationärer als BTC gestaltet und zahlt Stakern ein passives Einkommen von 93 % pro Jahr.

Das innovative Konzept von BTC Bull Token hat Begeisterung in der Krypto-Community hervorgerufen und sogar die Aufmerksamkeit von viel beachteten KOLs wie Mario Nawfal erweckt. Damit könnte der Coin schnell einem Millionenpublikum vorgestellt werden und einen Raketenstart hinlegen, weshalb er mit seinem Presale schon 4,5 Mio. USD eingenommen hat. Für weniger als 20 Stunden kann der Altcoin mit Potenzial noch für 0,00245 USD gekauft werden, bevor der Preis erneut steigt.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Altcoins mit Potenzial Platz Nr. 2: Best Wallet

Die Best Wallet positioniert sich als sicherste und anonymste Wallet mit Selbstverwahrung, wobei sie eine Sicherheit auf institutionellem Niveau verspricht. Allerdings richtet sie sich nicht nur an professionelle Anleger, sondern ebenso an herkömmliche Web3-Nutzer wie beispielsweise Gamer, Streamer und mehr. Dabei zeichnet sie sich durch eine besonders hohe Interoperabilität aus, da sie mehr als 60 Blockchain-Ökosystemen mit ihren zahlreichen Angeboten unterstützen soll, sodass es eine Wallet für alle Lösungen ist.

Aber auch sonst ist die Best Wallet eine allumfassende Geldbörse, welche noch weitere Funktionalitäten bereitstellt, die den Alltag für Investoren bedeutend verbessern sollen. Dies sind etwa der Börsenpreisvergleich und die passiven Krypto-Einkommen, mit denen sich höhere Gewinne erzielen lassen. Ebenso werden Presales mit besonders günstigen Einstiegsbedingungen bereitgestellt, sofern der eigene $BEST-Coins gehalten wird. Dieser gewährt zudem niedrigere Gebühren, höhere Staking-Zinsen, exklusive Boni und mehr.

Die Best Wallet ersetzt die von Hackern als Ziele bevorzugten CEXs, da es eigene DeFi-Features für den Handel von Kryptowährungen bereitstellt. Allerdings lassen sich nicht nur Kryptowährungen tauschen, sondern ebenso Fiatwährungen in Kryptos umwandeln. Jedoch gibt es noch zahlreiche weitere Features wie einen Web3-Marktplatz, über den sich die Dienste besonders sicher nutzen lassen. Bald soll für einen der besten Altcoins auch eine eigene Kreditkarte für praktische Krypto-Zahlungen hinzukommen.

Wallets werden als Tor zum Web3 betrachtet und daher kommt ihnen eine besonders zentrale Rolle zu. Die Best Wallet konnte mit ihrem einzigartigen Angebot schon alte Platzhirsche wie MetaMask bei der Anzahl monatlich aktiver Nutzer überholen. Der Vorverkauf für einen der besten Altcoins für den Bullenmarkt hat daher schon 11,6 Mio. USD eingeworben und bietet den sehr nützlichen $BEST-Coin noch für weniger als 30 Stunden für 0,02465 USD pro Token an, bevor die nächste Preiserhöhung erfolgt.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Altcoins mit Potenzial Platz Nr. 3: SUBBD

Bei den Altcoins mit Potenzial sollte das vielversprechende KI-Projekt SUBBD nicht vergessen werden, welches sich in der 85 Mrd. USD schweren Ersteller-Abonnenten-Industrie positioniert. Denn mithilfe von KIs, Blockchain-Technologie und Alleinstellungsmerkmalen will es seine Konkurrenz in den Schattenstellen und die Speerspitze erobern. Dabei kommt es schon jetzt gemeinsam auf allen Kanälen auf eine Community von 250 Mio. Abonnenten, welche dem Altcoin mit Potenzial einen Turbostart ermöglichen.

Die Kreativschaffenden werden durch einzigartige Vorteile angelockt, welches unter anderem höhere Gewinne sind, da sie nicht bis zu 20 % an Gebühren oder 50 % für Management zahlen müssen. Stattdessen werden viele Aufgaben von einer künstlichen Intelligenz übernommen, wie die Videoerstellung, das Editing, die Chats mit Fans und sogar Unterhaltungen über eine KI mit der eigenen Stimme. Somit können sie ihre Kundschaft noch besser zufriedenstellen, Zeit sparen, mehr verdienen sowie über Blockchain von Sicherheit und Schutz profitieren.

Aber auch für die Fans sollen mithilfe von künstlichen Intelligenzen neuartige Interaktionsmöglichkeiten geboten werden, welche sie noch stärker fesseln. Ebenso werden mithilfe der Blockchain-Technologie besondere Mechanismen eingeführt, wie Kreation von genehmigten KI-Bildern von Künstlern, günstigere und schnelle Zahlungen sowie Premiumprogramme. Letzteres schaltet über Staking Livestreams, Backstage-Einblicke und ein Punktesystem frei, während es ebenso ein passives Einkommen von 20 % vergütet.

Mit einer so großen Community, den fortschrittlichen Technologien und den überzeugenden Alleinstellungsmerkmalen zählt SUBBD zu den besten Altcoins mit Potenzial für den nächsten Bullenmarkt. Der Vorverkauf wurde erst vor 3 Tagen gestartet, sodass sich schnelle Anleger noch sehr gute Startbedingungen sichern können. In der aktuellen Phase werden die $SUBBD-Coins für 0,0551 USD angeboten, wobei in weniger als 22 Stunden die nächste Preiserhöhung erfolgen wird, sofern nicht zuvor das Finanzierungsziel von 315.889 USD erreicht wurde.

Jetzt in SUBBD investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.