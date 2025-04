ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gab bekannt, dass es einen Dienst "Synthetic Aperture Sonar" (SAS) für den globalen Offshore-Energiemarkt einführt. Das kommerzielle Dienstteam von Kraken wird ab Juli 2025 spezielle KATFISH-Schlepp-SAS-Systeme zur Miete zur Verfügung haben.

"KATFISH wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich als Dienst im Verteidigungsmarkt eingesetzt und wir freuen uns, nun über mehrere Anlagen verfügen zu können, die wir auf dem kommerziellen Markt einführen können", sagte Lynne Adu, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Kraken. "SAS bietet im Vergleich zu Seitensichtsonaren eine deutlich höhere Auflösung und Reichweite und es besteht bereits großes Interesse für Anwendungen wie die Vermessung vor und nach Offshore-Bauarbeiten sowie die Inspektion von Unterwasserinfrastruktur."

Das von Kraken mit KATFISH geschleppte SAS wurde vor sieben Jahren als Produkt eingeführt. Seitdem wird es weltweit für Anwendungen eingesetzt, die von Minenabwehroperationen bis hin zur Inspektion kritischer Unterwasserinfrastruktur und Hafenuntersuchungen reichen.

Das System bietet eine Echtzeitauflösung von 3 cm x 3 cm mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern pro Seite und verfügt damit über eine der höchsten verfügbaren Flächenabdeckungsraten der Branche. Die hohe Auflösung von Kraken SAS trägt dazu bei, das Risiko von Projekten zu verringern, da zwischen künstlichen sowie natürlichen Kontakten unterschieden und kleine Kontakte identifiziert werden können, die sich auf oder in der Nähe der Infrastruktur befinden können.

"In den nächsten 20 Jahren wird die Nachfrage nach kommerziellen Vermessungsdiensten in der Offshore-Windindustrie voraussichtlich um das Fünffache steigen", sagte Chris Almond, Vice President of Business Development für die Dienste von Kraken. "Gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Das KATFISH-System kann größere Gebiete schneller untersuchen als aktuelle Lösungen, wodurch die benötigte Schiffszeit verkürzt und somit die Kohlenstoffproduktion reduziert wird. Der zusätzliche Vorteil sind geringere Untersuchungskosten."

Der SAS-Dienst von Kraken wurde kürzlich von Offshore Renewable Energy (ORE) Catapult, Großbritanniens führendem Technologie-Innovations- und Forschungszentrum für erneuerbare Offshore-Energie, als Teil seiner Launch Academy ausgewählt. Durch die Launch Academy erhält Kraken Zugang zu Test- und Forschungsprogrammen der Weltklasse sowie die Möglichkeit, mit der Industrie, Wissenschaft und Regierung zusammenzuarbeiten, um die SAS-Vermessungsdienste für die Offshore-Windindustrie zu positionieren.

Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von 3D at Depth betreibt Kraken Robotics nun ein globales Offshore-Dienstleistungsgeschäft von Großbritannien und den USA aus. Kraken Global SAS Services wird von ihren Büro in Aberdeen (Großbritannien) aus operieren und bietet dort mithilfe ihrer Technologien Sub-Bottom Imager und Acoustic Corer auch Unterwasser-Bildgebungsdienste an. Mit mehr als 30 Mitarbeitern in Großbritannien hat Kraken im Jahr 2024 mehr als 20 Dienstleistungsprojekte abgeschlossen und Kunden in 13 Ländern hochwertige Unterwasser-Bilddaten geliefert.

Abbildung 1: Kraken wird mit seinem KATFISH-Schleppsystem die Untersuchungen "Synthetic Aperture Sonar" fürden Offshore-Energiemarkt durchführen.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über 30 Ländern weltweit.

LINKS:

www.krakenrobotics.com

SOZIALE MEDIEN:

LinkedIn www.linkedin.com/company/krakenrobotics (http://www.linkedin.com/company/krakenrobotics) X https://x.com/krakenrobotics (https://x.com/krakenrobotics) Facebook www.facebook.com/krakenroboticsinc (http://www.facebook.com/krakenroboticsinc) YouTube www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A (http://www.youtube.com/channel/UCEMyaMQnneTeIr71HYgrT2A) Instagram www.instagram.com/krakenrobotics (http://www.instagram.com/krakenrobotics)



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "vorwegnehmen", "glauben", "suchen", "vorschlagen", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum, Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, und der OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Erica Hasenfus, Director of Marketing

erica.hasenfus@krakenrobotics.com

Joe MacKay, Chief Financial Officer



Greg Reid, Präsident und CEO



Sean Peasgood, Investor Relations