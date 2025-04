DJ MÄRKTE EUROPA/Erholung nimmt Fahrt auf - Rüstungsaktien fest

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Dienstag deutlich aufwärts gegangen. Nach der Übertreibung am Vortag, als der DAX im frühen Geschäft über 10 Prozent abstürzte, ehe er zumindest einen großen Teil der Verluste wettmachte, kehrt wieder mehr Nüchternheit an die Börsen zurück. Die Verunsicherung bleibt aber, denn niemand weiß, wie der globale Handel in Zukunft aussehen wird, wer als Verlierer oder Gewinner aus dem von US-Präsident Trump angezettelten Zoll-Wirrwarr hervorgeht. Der DAX gewann 2,5 Prozent auf 20.280 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 2,5 Prozent auf 4.774 Punkte nach oben. Am Anleihemarkt ging es infolge der steigenden Risikobereitschaft nach unten. Beim Euro tat sich eher wenig, er kostete rund 1,0910 Dollar.

Weiterhin waren die US-Zölle Thema Nummer 1 an den Börsen. Japan und die USA haben die Aufnahme von Handelsgesprächen angekündigt. Auch im Hinblick auf die EU sieht Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management, Hoffnung auf einen Deal. Trump signalisiert demnach, mit der EU über eine Reduktion der Zölle von 20 auf 10 Prozent zu verhandeln, sofern diese mehr Energie aus den USA importiert und Zölle auf US-Industriegüter auf 0 Prozent senkt. Walk hält diesen Deal für realistisch und deutlich wahrscheinlicher als bei China.

Innenpolitisch wächst der Druck auf Trump. Laut der Washington Post soll dessen Vertrauter, Tesla-Chef Elon Musk, vergeblich versucht haben, Trump zu einer Kehrtwende bei den weitreichenden Importzöllen zu überreden. Die EU plant derweil die Einführung von Zöllen auf Hunderte US-Produkte, hat aber Bourbon aus Kentucky und Wein aus Kalifornien von der Liste gestrichen und erklärt, dass sie die Zölle von US-Präsident Donald Trump nicht Dollar für Dollar vergelten will. Zu den betroffenen Produkten gehören Harley-Davidson-Motorräder, Boote, Rindfleisch, Sojabohnen, Kaugummi und Erdnussbutter, wie aus einem Dokument hervorgeht, das dem Wall Street Journal vorliegt.

Infineon kauft zu - Stada verschiebt IPO

Angesichts der geopolitischen Lage gingen Unternehmensmeldungen etwas unter. Nach der 2,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology legte die Infineon-Aktie um 0,8 Prozent zu. Die Übernahme bietet Infineon die Möglichkeit, seine Technologieplattform auszubauen, schrieb ING-Analyst Jan Frederik Slijkerman. Darüber hinaus ermögliche die Übernahme dem Halbleiterunternehmen den Einstieg in das Automobilsegment, das Produkte mit einem höheren Mehrwert biete, während es seine Plattform festige. Allerdings sei die Transaktion mit einem hohen Preis verbunden, fügte er hinzu.

Stada verschiebt seinen geplanten Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse. Zur Begründung verwies der Arzneimittelhersteller auf die aktuelle Marktvolatilität, die US-Zölle und die geopolitischen Unsicherheiten. Ein neuer Termin für einen Börsengang werde derzeit geprüft.

Continental will ein reiner Reifenhersteller werden

Nach der angekündigten Abspaltung des Automotive-Geschäfts will sich Continental nun auch vom Industriegeschäft seiner Kunststoff- und Kautschuksparte ContiTech trennen. Die wahrscheinlichste Option sei ein Verkauf. Dieser wird damit mittelfristig zu einem reinen Reifenhersteller. An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Conti-Aktie schloss 4,6 Prozent im Plus bei 61,50 Euro.

Nach einem positiv aufgenommenen Pre-Close-Call ging es für die Aktie von Thales an der Pariser Börse um 5,4 Prozent nach oben. Jefferies sprach von fortdauernd positiven Trends im ersten Quartal. Das Auftragsvolumen überzeuge, und das obgleich das Vorjahresquartal aufgrund des Sondereinflusses der letzten Tranche der Rafale-Order aus Indonesien bereits sehr hoch gewesen sei. Im ersten Quartal seien zwei Aufträge über mehr als 100 Millionen Euro verbucht worden. Auch andere Aktien aus dem Sektor waren gesucht: Rheinmetall und Safran gewinnen 5,8 und 5 Prozent und Leonardo stiegen um 7,5 Prozent.

Mit Blick auf die Sektoren schlossen alle europäischen Sub-Indizes im Plus, was für eine gute Breite am Aktienmarkt spricht. Der Sektor der Automobilhersteller stellte mit plus 0,4 Prozent das Schlusslicht, zu den Gewinnern gehörten die Einzelhändler wie auch die Versicherer.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* ESTX 50 PR.EUR 4.773,65 +2,5% -4,9% Stoxx-50 4.124,92 +2,4% -6,5% Stoxx-600 486,91 +2,7% -6,6% XETRA-DAX 20.280,26 +2,5% -0,6% CAC-40 Paris 7.100,42 +2,5% -6,1% AEX Amsterdam 823,89 +2,8% -8,8% ATHEX-20 Athen 3.862,93 +6,7% +1,4% BEL-20 Bruessel 4.052,27 +3,1% -7,8% BUX Budapest 85.694,51 +4,0% +3,9% OMXH-25 Helsinki 4.123,72 +1,8% -4,3% OMXC-20 Kopenhagen 1.619,81 +1,2% -23,9% PSI 20 Lissabon 6.437,75 +2,8% -1,8% IBEX-35 Madrid 12.065,60 +2,4% +1,6% FTSE-MIB Mailand 33.657,05 0,0% -3,9% OBX Oslo 1.332,19 +0,8% -0,6% PX Prag 1.974,19 +3,8% +8,1% OMXS-30 Stockholm 2.233,38 +2,5% -12,2% WIG-20 Warschau 2.507,84 +3,1% +10,9% ATX Wien 3.705,84 +2,3% -1,1% SMI Zuerich 11.359,12 +2,8% -4,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:35 % YTD EUR/USD 1,0904 -0,1% 1,0914 1,0906 +5,4% EUR/JPY 160,3655 -0,5% 161,2305 161,0560 -1,0% EUR/CHF 0,9340 -0,4% 0,9379 0,9374 +0,3% EUR/GBP 0,8544 -0,4% 0,8577 0,8563 +3,7% USD/JPY 147,0720 -0,4% 147,7280 147,6780 -6,1% GBP/USD 1,2762 +0,3% 1,2725 1,2737 +1,6% USD/CNY 7,2627 +0,4% 7,2313 7,2317 +0,3% USD/CNH 7,3939 +0,7% 7,3449 7,3416 +0,2% AUS/USD 0,6014 +0,4% 0,5989 0,5974 -3,2% Bitcoin/USD 78.374,70 -1,0% 79.144,35 78.522,70 -15,0% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,19 60,82 +0,6% 0,37 +1,6% Brent/ICE 64,40 64,36 +0,1% 0,04 -14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 2999,47 2983,58 +0,5% 15,89 +13,7% Silber 27,55 27,60 -0,2% -0,05 -1,2% Platin 846,25 841,16 +0,6% 5,09 -3,9% Kupfer 4,16 4,19 -0,6% -0,02 +2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

