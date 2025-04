© Foto: picture alliance / CFOTO

China setzt seine Währung als wirtschaftspolitisches Instrument ein, spielt mit der Yuan-Abwertung aber ein riskantes Spiel. Kommt ein weltweiter Abwertungswettlauf?Die chinesische Zentralbank hat am Dienstag ein markantes Signal gesetzt: Mit einem fixierten Yuan-Wechselkurs von 7,2038 pro US-Dollar schwächte die People's Bank of China (PBoC) die Landeswährung auf den niedrigsten Stand seit September 2023 - und überschritt damit zum ersten Mal seit Trumps Wiederwahl die psychologisch wichtige Marke von 7,20 Yuan. Beobachter werten dies als ersten Schritt in Richtung einer strategischen, aber kontrollierten Abwertung der Währung, um die eigenen Exporte im eskalierenden Handelsstreit mit den …