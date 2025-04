DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bessent: US-Regierung ist offen für Verhandlungen über Zölle

US-Finanzminister Scott Bessent hat erklärt, dass die US-Regierung für Verhandlungen über eine Senkung der Zölle offen ist. Er bestritt zudem, dass der Ausverkauf der Märkte das Weiße Haus zu einer Änderung seines Ansatzes veranlasst hat. Bessent dementierte Berichte, wonach er Präsident Donald Trump am Wochenende in Florida besucht habe, um ihn zu einer Änderung seiner Haltung gegenüber Zöllen zu bewegen.

Nagel: EZB auf "sehr gutem Weg", Inflationsziel 2025 zu erreichen

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum 2025 auf 2 Prozent sinken wird. "Wir befinden uns bereits auf einem sehr guten Weg, unser Inflationsziel in diesem Jahr zu erreichen", heißt es in einer Stellungnahme Nagels im Vorfeld der in der nächsten Woche stattfindenden Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB). Viele Analysten rechnen mit einer Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Nagel sagte: "In der anstehenden Sitzung des EZB-Rats in der nächsten Woche werden wir in bewährter Weise auf Basis der Daten- und Nachrichtenlage verantwortungsbewusst entscheiden."

EU-Reaktion auf Trumps Zölle könnte schon nächste Woche kommen

Die EU-Kommission arbeitet an einem Plan, der bereits nächste Woche fertig sein könnte, um auf die US-Autozölle und den 20-prozentigen Zoll auf Waren aus der EU zu reagieren, sagte ein Sprecher. Der neue Plan kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf vorbereiten, über eine erste Runde von Abgaben abzustimmen, die den 25-prozentigen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumexporte in die USA entgegenwirken sollen.

Cipollone: EZB informiert zu Halte-Limit für digitalen Euro im Sommer

EZB-Direktor Piero Cipollone hat zur Eile bei der juristischen Vorbereitung eines digitalen Euro gedrängt. In einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments sagte er laut veröffentlichtem Redetext: "Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen. Fortschritte sowohl bei der Verordnung über den digitalen Euro als auch bei der Verordnung über den Status des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel sind dringend erforderlich, wenn wir unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber möglichen Störungen erhöhen und unsere immer stärker werdende Abhängigkeit von ausländischen Unternehmen umkehren wollen."

US-Hafengebühren erhöhen Inflation kaum

Die vom US-Außenhandelsbeauftragten in Aussicht gestellten millionenschweren Hafengebühren für in China gebaute und/oder unter chinesischer Flagge fahrenden Frachtschiffen werden nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer zwar die Frachtraten erhöhen, aber kaum Einfluss auf die Inflation haben. "Nach einer groben Schätzung würden die zusätzlichen Gebühren die Frachtraten um 20 Prozent erhöhen", schreibt er in einem Kommentar. Allerdings würden unter den Gebühren vor allem kleinere, auf Schüttgut spezialisierte Schifffahrtsunternehmen treffen und weniger solche, die auf Containerschiffen Güter im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar transportierten.

Musk nennt Trumps Handelsberater einen "Schwachkopf"

Elon Musk, einer der Top-Berater von Präsident Trump, hat seinen Streit mit Peter Navarro, Trumps Top-Berater für Handelspolitik, fortgesetzt. In einem Social-Media-Post schrieb Musk, dass Navarro "wirklich ein Schwachkopf" sei. Musk konterte damit eine Aussage Navarros in einem Fernsehinterview am Montag, dass Musk - der Chef von Tesla, einem der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen - ein "Automonteur" sei. Navarro sagte auch, dass die Komponenten von Musks Fahrzeugen in Übersee hergestellt werden. "Tesla hat die meisten in Amerika hergestellten Autos. Navarro ist dümmer als ein Sack Ziegelsteine", antwortete Musk am Dienstag. In einem anderen Social-Media-Post nannte er Navarro "Peter Retarrdo".

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen März +5,6% gg Vorjahr

