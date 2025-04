© Foto: David Vives - unsplash

Wall Streets größter Bär sagt, der S&P 500 müsse noch mehr fallen, bevor er eine Übergewichtung von Aktien empfehlen würde.Peter Berezin, Chefstratege für globale Märkte bei BCA Research, gilt nach dem heftigsten Ausverkauf an den Aktienmärkten seit 2020 - ausgelöst durch die Einführung von US-Präsident Donald Trumps globalem Zollplan - als einer der vorausschauendsten Analysten an der Wall Street. Berezin hatte zum Jahresbeginn 2025 einen S&P-500-Jahresendstand von 4.450 prognostiziert - im Vergleich zum Wall-Street-Durchschnitt von 6.500 - und dabei auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer bevorstehenden Rezession hingewiesen. Berezin erklärte in einer Kundenmitteilung am frühen Montag, …