Neue Lösung rationalisiert die klinische Beschaffung, senkt die Kosten und beschleunigt den Zeitplan von Studien

Scientist.com, die führende Orchestrierungsplattform für F&E-Beschaffung in den Biowissenschaften, gab heute die Einführung von Clinical Labs Navigator bekannt, einem bahnbrechenden neuen Tool, das die Art und Weise, wie Dienstleistungen für klinische Studien beschafft, verwaltet und durchgeführt werden, neu definiert. Der Clinical Labs Navigator wurde als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach moderneren, kollaborativen Beschaffungstools entwickelt und ermöglicht Life-Science-Unternehmen die nahtlose Zusammenarbeit mit CROs (Contract Research Organizations), wobei zugleich die Ineffizienz veralteter Prozesse beseitigt wird. Die Plattform bietet einen besser vernetzten und konformen Workflow, der eine optimierte Kommunikation, die vollständige Digitalisierung des Budgets und mehr Transparenz über den gesamten Zyklus der klinischen Forschung hinweg unterstützt.

"Clinical Labs Navigator wurde entwickelt, um dem steigenden Bedarf an integrierten, effizienten und konformen Lösungen für die Durchführung klinischer Studien nachzukommen", so Matt McLoughlin, SVP of Compliance Categories bei Scientist.com. "Wir haben ein Tool entwickelt, das Kunden nicht nur dabei hilft, das Design klinischer Studien durch eine verbesserte interne und externe Zusammenarbeit zu optimieren, sondern auch die Transparenz im gesamten Planungs- und Vergabeverfahren der Studie."

Das System verbessert die Arbeitsabläufe auf der Plattform in mehreren Bereichen, die sowohl für Sponsoren als auch für CROs von großer Bedeutung sind:

Budget-Digitalisierung: Verbesserte Budgetverfolgung und Durchsetzung der Preisliste

Budget-Verwaltung: Integrierte Kostenmodellierungstools zur Verbesserung und Verfeinerung der Genauigkeit von Budgetschätzungen

Erhöhte Compliance: Verbesserte Prüfprotokolle zur Steigerung der Effizienz und Einhaltung der Vorschriften

Erweiterte Analysen: Verbesserte Berichtsfunktionen für verschiedene Metriken

Mit dieser Version erweitert Scientist.com sein Portfolio für die klinische Phase und bietet nun Lösungen für die gesamte Entwicklungspipeline, einschließlich Health Economics and Outcomes Research (HEOR), Real-World Evidence/Data (RWE/RWD), Market Access, GMP-Herstellung und die Spätphase der Biomarker-Entwicklung. Clinical Labs Navigator eignet sich besonders für Unternehmen, die ihren Beschaffungsaufwand konsolidieren, Verzögerungen in den Studien reduzieren und die Transparenz ihrer globalen klinischen Aktivitäten erhöhen möchten.

Die Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der umfassenderen Zielsetzung von Scientist.com, die Art und Weise, wie Forschung betrieben wird, digital zu transformieren. Durch den Einsatz KI-gestützter Tools und tief eingebetteter Compliance-Frameworks befähigt die Plattform Forscher und Beschaffungsexperten, Entscheidungen besser und schneller zu treffen und damit letztendlich die Entwicklung lebensverändernder Therapien zu beschleunigen.

Um mehr über Clinical Labs Navigator zu erfahren und unser komplettes Angebot an klinischen Beschaffungslösungen kennenzulernen, besuchen Sie: https://info.scientist.com/clinical

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte digitale Forschungsplattform für die Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln, indem sie die Beschaffung rationalisiert, die Innovation beschleunigt, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt und Forscher mit einem globalen Netzwerk vorqualifizierter Lieferanten verbindet. Scientist.com betreibt private Marktplätze für die größten Pharmaunternehmen der Welt, über 100 Biotech-Firmen und die US National Institutes of Health (NIH). Erfahren Sie mehr unter: Scientist.com.

