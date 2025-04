NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag im Handelsverlauf ihren Erholungsversuch abgebrochen. Der Dow Jones Industrial büßte einen Großteil seines Gewinns aus dem frühen Handel von fast 4 Prozent ein und notierte zuletzt nur noch 0,9 Prozent im Plus bei 38.303 Punkten. Der marktbreite S&P 500 drehte zwischenzeitlich sogar kurz ins Minus und gewann zuletzt 0,5 Prozent auf 5.088 Zähler. Auch der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 sank kurzzeitig in den negativen Bereich und notierte zuletzt 0,6 Prozent höher bei 17.540 Punkten.

Die Zollpolitik der US-Regierung bleibt vorerst das bestimmende Thema an den Börsen und die Unsicherheit damit hoch. "Das Potenzial für eine weitere Eskalation des Handelskriegs bleibt erheblich, auch wenn die EU zunächst Zurückhaltung bei der Verhängung von Gegenmaßnahmen angekündigt hat", kommentierten die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt.

Unter den Einzelwerten fielen Aktien von Krankenversicherern mit deutlichen Kursgewinnen auf. Die staatliche US-Krankenversicherung hatte die Erstattungssätze für die von den Unternehmen betriebenen Medicare-Versicherungspläne im Schnitt überraschend deutlich erhöht. So gewannen Unitedhealth an der Dow-Spitze 6,1 Prozent und Humana 8,8 Prozent. Für CVS ging es um 6,2 Prozent nach oben.

Die Anteilscheine von Boeing gewannen 5,4 Prozent. Der Luftfahrtkonzern lieferte im ersten Quartal 130 Flugzeuge an seine Kunden aus - 83 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Frühjahr 2024 hatten Qualitätsprobleme die Auslieferungen gebremst.

Die Anteilscheine von Marvell Technology legten um 2,4 Prozent zu. Der deutsche Chiphersteller Infineon will das Automotive-Ethernet-Geschäft des im Bereich Halbleitertechnologie tätigen Unternehmens kaufen./edh/he

US0970231058, US1266501006, US4448591028, DE0006231004, US91324P1021, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US5738741041