Der Automobilhersteller verzeichnet einen starken Kursverlust mit hoher Volatilität trotz günstiger Bewertungskennzahlen, während Analysten zurückhaltend bleiben.

Die Ford Motor Aktie ist am heutigen Handelstag (08. April 2025) auf ein neues 52-Wochen-Tief von 8,20 Euro gefallen. Mit einem Tagesverlust von 2,59 Prozent setzt sich der negative Trend der vergangenen Tage fort. Besonders alarmierend ist der steile Abwärtstrend der letzten sieben Tage, in denen die Aktie bereits 10,71 Prozent an Wert eingebüßt hat. Die Volatilität liegt mit 42,05 Prozent auf einem ungewöhnlich hohen Niveau, was auf die anhaltende Unsicherheit der Anleger hindeutet.

Der Tradingindikator RSI gibt mit einem Wert von 84,3 deutliche Signale für eine Überverkaufssituation. Trotz dieser technischen Überverkauftheit bleibt die Stimmung unter Analysten verhalten - von 26 Experten empfehlen nur 6 einen Kauf, während 16 zum Halten und 4 sogar zum Verkauf raten. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt hat sich mit -17,33 Prozent weiter vergrößert, was die anhaltende Schwäche des Titels unterstreicht.

Gedämpfte Zukunftsaussichten belasten den Kurs

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ford Motor ?

Die fundamentalen Daten des Autobauers zeichnen ein gemischtes Bild. Einerseits erscheint Ford mit einem aktuellen KGV von 5,34 und einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,17 deutlich unterbewertet. Diese attraktiven Bewertungskennzahlen werden jedoch durch schwache Wachstumsaussichten getrübt. Analysten haben in den letzten vier Monaten sowohl ihre Umsatz- als auch Gewinnprognosen nach unten korrigiert.

Am 5. Mai werden die Q1-Zahlen für 2025 erwartet, die weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung des Autobauers geben könnten. Zuvor wird Ford am 16. April auf dem Bank of America Securities Auto Summit vertreten sein, wo möglicherweise neue strategische Initiativen zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen vorgestellt werden. Trotz der schwachen Kursentwicklung hält Ford an seiner vierteljährlichen Dividende von 0,15 USD fest, was angesichts des niedrigen Kursniveaus eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite bedeutet.

Anzeige

Ford Motor-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ford Motor-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Ford Motor-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ford Motor-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ford Motor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...