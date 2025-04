Der Speicherhersteller verzeichnet eine beachtliche Kurserholung nach strategischer Umstrukturierung, während Marktexperten trotz Volatilität optimistisch bleiben.

Die Western Digital Aktie verzeichnete am 8. April 2025 einen bemerkenswerten Kurssprung von 9,51 Prozent und notierte bei 30,86 Euro. Dieser deutliche Anstieg folgt auf eine wichtige Unternehmensentscheidung: Der Speicherlösungsanbieter hat sein Flash-Geschäft als "eingestellte Aktivität" klassifiziert, was bei Anlegern für positive Resonanz sorgte. Die Neuausrichtung der Geschäftsstrategie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie nach längerer Schwächephase erst kürzlich ihr 52-Wochen-Tief bei 27,89 Euro (04.04.2025) erreicht hatte und sich nun mit dem heutigen Kursanstieg etwa 10,65 Prozent über diesem Niveau bewegt.

Analysten trotz Kursschwäche optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Western Digital ?

Trotz der jüngsten Volatilität bleibt das Analysten-Sentiment für Western Digital überwiegend positiv. Von 24 Experten empfehlen 70,8 Prozent die Aktie zum Kauf, während die übrigen 29,2 Prozent zu einer neutralen Haltung raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 73,62 US-Dollar deutlich über dem aktuellen Handelsniveau. Allerdings zeigen die fundamentalen Kennzahlen ein gemischtes Bild: Einerseits wird Western Digital mit einem erwarteten KGV von 6,66 für 2025 als günstig bewertet, andererseits wurden die Umsatzprognosen in den letzten Monaten nach unten korrigiert. Für Investoren besonders relevant: Am 24. April steht die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 an, die weitere Einblicke in die Auswirkungen der Umstrukturierung geben dürfte.

Anzeige

Western Digital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Western Digital-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Western Digital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Western Digital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Western Digital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...