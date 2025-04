Peking (ots/PRNewswire) -Die kürzlich zu Ende gegangene Hannover Messe 2025, Deutschlands führende Industriemesse, beleuchtete zukunftsweisende Themen wie künstliche Intelligenz (KI), grüne Energie und digitalen Wandel und zog mehr als 3.800 Aussteller aus rund 60 Ländern und Regionen an.Chinesische Unternehmen stellen mit rund 1.000 Ausstellern einen bedeutenden Teil der Teilnehmer. Nach Angaben des Veranstalters sind sie damit die zweitgrößte Ausstellergruppe nach dem Gastgeberland Deutschland.Der Stand von Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd. (Shaangu Group) war von Besucherströmen umgeben. Das Unternehmen hat sich über einen innovativen Weg der Kombination von Fertigung, Service und Betrieb vom Gerätehersteller zum Systemlösungs- und Dienstleistungsanbieter entwickelt."Wenn es um sperrige Hochleistungsgeräte geht, legen unsere Kunden mehr Wert auf die Systemleistung und die Effizienz bei der Lieferung", sagte Fan Xiaolong, Leiter von Shaangu Europe R&D, einer Tochtergesellschaft der Shaangu Group in Deutschland. Fan fügte hinzu, dass das Unternehmen in diesem Fall keine reinen Anlagen, sondern Lösungen aus einer Hand anbietet, die von der Herstellung der Anlagen über schlüsselfertiges Engineering, Industriedienstleistungen, Ausstattung mit Intelligenz bis hin zum Energiebetrieb reichen.Derzeit verfügt die Shaangu Group über 28 Auslandsgesellschaften und Serviceniederlassungen in Ländern wie Deutschland, der Tschechischen Republik, Indien und Indonesien, die ein globales System mit einer Kombination aus Ausrüstung, Service und Betrieb bilden.Das Unternehmen hat EKOL, einen führenden Turbinenhersteller in der Tschechischen Republik, übernommen, um vor Ort Forschung und Entwicklung zu betreiben und so den Anforderungen der lokalen Industrie gerecht zu werden. In Indonesien hingegen baute die Shaangu Group das größte Luftzerlegungsprojekt."Globalisierung ist kein einfacher Prozess des Kopierens und Einfügens, sondern eine Neugestaltung und Rekonstruktion von Fähigkeiten", sagte Fan und fügte hinzu, dass das Unternehmen versuche, sich in jeder Region an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren.Die Entwicklung der Shaangu Group ist nur ein Beispiel dafür, wie sich chinesische Unternehmen auf reifere und systematischere Weise in das globale industrielle Innovationsnetzwerk integrieren, von Energiesystemen über flexible Fertigung bis hin zu Robotik und Pharmadruck.In einem Interview während der Veranstaltung hob Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, ebenfalls die führende Rolle Chinas bei der umweltfreundlichen Transformation und der intelligenten Fertigung hervor und betonte, dass China eine immer wichtigere Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der globalen Industrie spiele.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/345106.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-shaangu-group-aus-china-glanzt-auf-der-hannover-messe-2025-302423725.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6009075