CEO Jamie Dimon prognostiziert wirtschaftliche Verlangsamung und Preisanstiege aufgrund neuer Zollpolitik, während der Finanzsektor erhebliche Marktwertverluste verzeichnet.

Die Aktie des US-Bankengiganten JPMorgan zeigt sich trotz erheblicher Marktturbulenzen vergleichsweise robust. Während der Bankensektor in den vergangenen Tagen massive Verluste erlitt und rund 700 Milliarden Dollar an Börsenwert durch das von Donald Trump ausgelöste Zollchaos und zunehmende Rezessionssorgen ausgelöscht wurden, konnte sich die JPMorgan-Aktie vorbörslich leicht erholen. Die Wall Street scheint auf bessere Nachrichten zu hoffen, obwohl JPMorgan-Chef Jamie Dimon in seinem jährlichen Aktionärsbrief deutliche Warnungen ausspricht.

Dimon betont, dass die kürzlich angekündigten Zölle der Trump-Administration voraussichtlich das Wirtschaftswachstum verlangsamen und die Preise erhöhen werden. "Kurzfristig werden wir wahrscheinlich inflationäre Auswirkungen erleben, nicht nur auf importierte Waren, sondern auch auf Inlandsprodukte, da die Produktionskosten steigen und die Nachfrage nach inländischen Produkten zunimmt", analysiert der einflussreiche Bankmanager. Die Auswirkungen auf verschiedene Produkte hingen dabei teilweise von deren Substituierbarkeit und Preissetzungsmöglichkeiten ab.

Globale Auswirkungen der Handelsspannungen

Die internationale Reaktion auf die Zollankündigungen fällt unterschiedlich aus. Während China ankündigt, "bis zum Ende zu kämpfen" und sich weigert, dem nachzugeben, was es als "Erpressung" durch die USA bezeichnet, setzen andere asiatische Länder und die Europäische Union auf moderatere Ansätze. Die EU hat Gegenzölle von 25 Prozent auf eine Reihe von US-Waren vorgeschlagen, darunter Sojabohnen, Nüsse und Wurstwaren. Gleichzeitig signalisieren europäische Vertreter Bereitschaft für Verhandlungen über eine "Null-für-Null"-Vereinbarung mit der Trump-Administration.

Für Finanzwerte wie JPMorgan ist die Situation besonders herausfordernd. Banken mit starkem Asien-Fokus wurden besonders hart getroffen - die britische HSBC verlor allein rund 30 Milliarden Dollar an Marktwert, ebenso Standard Chartered. Im Gegensatz dazu scheint JPMorgan etwas besser aufgestellt zu sein, obwohl auch hier die langfristigen Auswirkungen der Handelsspannungen ungewiss bleiben. Analysten beobachten aufmerksam, wie sich die Bank durch diese turbulente Phase navigiert, insbesondere angesichts der von Dimon geäußerten Bedenken bezüglich inflationärer Auswirkungen und einer möglichen Wachstumsverlangsamung.

