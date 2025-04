Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichem und sozialem Wert für die Zukunft des verarbeitenden Gewerbes durch fortschrittliche Technologien.- Förderung einer nachhaltigen Produktion durch Verbesserung der Arbeitseffizienz, Steigerung der Produktivität und Minimierung der Treibhausgasemissionen.- Stärkung der Mitarbeitenden durch datengestützte Entscheidungsfindung mit Hilfe von Fertigungsintelligenz, KI und Automatisierung sowie Digitalisierung.OMRON Corporation (TSE:6645) und Cognizant (NASDAQ:CTSH) haben eine strategische Partnerschaft zur Integration von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) in der Fertigungsindustrie unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde Cognizant als Entwicklungspartner für die Produkte des Industrial Automation Business (IAB) von OMRON ausgewählt.OMRON, bekannt für seine fortschrittliche Automatisierungstechnologie, und Cognizant mit seiner Expertise in der IT-OT-Konvergenz wollen eine einzigartige Lösung für die digitale Transformation aus einer Hand anbieten. Die Partnerschaft kombiniert OMRONs OT-Produkte wie Sensoren, Steuerungen, Servomotoren, Sicherheitsausrüstungen und Roboter mit den IT-Fähigkeiten von Cognizant wie Cloud-, KI-, IoT- und Digital-Twin-Technologien.Durch diese Zusammenarbeit bieten die Unternehmen die einzigartige Fähigkeit, flexible und agile operative Spitzenleistungen zu erzielen. Das Angebot umfasst Beratung, Implementierung vor Ort, Betrieb und Wartung. Zu den Zielsektoren für das kombinierte Leistungspaket gehören die Automobil-, Halbleiter-, Elektronik-, industrielle Fertigungs-, Biowissenschafts- und Konsumgüterindustrie.Durch die Kombination der Fähigkeiten beider Unternehmen streben OMRON und Cognizant ein einzigartiges Geschäftsmodell an, das durch kontinuierliche IT-OT-Analysen und -Verbesserungen standortbezogene Probleme und Unstimmigkeiten auf der betrieblichen Seite angeht. Diese IT-OT-Integration wird die Stärken beider Unternehmen nutzen, um eine nachhaltige Produktion zu fördern, die Produktivität zu steigern, die Effizienz der Arbeitskräfte zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu senken.OMRONs breite Produktpalette (mehr als 200.000 SKUs) sammelt hochwertige Felddaten für Cognizants Asset Performance Excellence (APEx)-Plattform und sein Industrie 4.0/5.0-Reifebewertungstool OnePlant. Diese Daten in Verbindung mit Managementinformationen helfen bei der Analyse von IT-Problemen und der Festlegung von Prioritäten für Verbesserungen aus Sicht des Managements. Die Ergebnisse können über die OMRON-Steuerungsanwendung und den i-BELT-Datennutzungsdienst zurückgemeldet werden, um gemeinsam mit Kunden die Herausforderungen vor Ort im Zusammenhang mit Managementfragen umfassend zu lösen."OMRON ist der einzige Hersteller von Kontrollgeräten in der Welt, der über alle in der Produktionslinie verwendeten Geräte verfügt. Cognizant hingegen ist eines der weltweit führenden globalen IT-Dienstleistungsunternehmen, das die digitale Transformation einer Vielzahl von Branchen mit fortschrittlichen digitalen Technologien wie KI, IoT und Cloud unterstützt", so Junta Tsujinaga, CEO der OMRON Corporation. "Durch diese Partnerschaft werden wir die Integration von IT und OT vorantreiben, um dringende Probleme zu lösen, mit denen Produktionsstätten konfrontiert sind, wie z. B. eine deutliche Verbesserung der Produktivität, die Reduzierung von betriebsbedingten Verlusten und die Beschleunigung von Managemententscheidungen. Beide Unternehmen werden zusammenarbeiten, um die nachhaltige Spitzenfertigung der Zukunft zu fördern.""Kunden suchen nach einem strategischen Partner mit tiefem Branchen-Know-how und Fachkompetenz, End-to-End-Fähigkeiten und der Fähigkeit, komplexe Technologien auf verschiedenen Ebenen der digitalen Fabrik zu verwalten", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant . "Wir freuen uns, mit OMRON zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden auf der ganzen Welt integrierte Mehrwertangebote und Fähigkeiten zur Umgestaltung der Fertigung zu bieten. OMRONs Fachwissen im Bereich OT-Daten und -Systeme in Kombination mit Cognizants Fähigkeiten in den Bereichen digitale Fertigung und IT/OT-Integration wird es Herstellern ermöglichen, schnellere und zuverlässigere Entscheidungen anhand von Echtzeitdaten zu treffen. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Fertigung durch die Nutzung neuer Technologien und die Integration von IT- und OT-Systemen voranzutreiben, um die vernetzte, intelligente, autonome, nachhaltige und widerstandsfähige Fertigung der Zukunft zu realisieren", fügte er hinzu.Informationen zur OMRON CorporationDie OMRON Corporation ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik. Die Kerntechnologie von OMRON ist das einzigartige "Sensing & Control + Think"-Konzept, die sich mit Kontrollgeräten, Gesundheits- und Sozialsystemen sowie elektronischen Komponenten beschäftigt. Der neue Geschäftsbereich Data Solutions arbeitet mit den Unternehmen der OMRON Group zusammen, um die Vielzahl der von diesen gewonnenen Daten nutzt, um diese in wertschöpfende Datenlösungen umzuwandeln. OMRON wurde 1933 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 28.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen in mehr als 130 Ländern an und trägt so zur Schaffung einer besseren Gesellschaft bei. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.omron.com/jp/ja/: OMRON GlobalInformationen zu Cognizant Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Transformation von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. 