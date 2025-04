Die Wall Street ist am Dienstag hart aufgeschlagen: Was als stärkste Erholungsrally seit 2022 begann, endete in einem Ausverkauf - angeführt von Apple und Co. Grund: Kurz vor Mitternacht treten US-Zölle von bis zu 104 Prozent gegen China in Kraft. Anleger flüchten, der Dow verliert mehr als 300 Punkte.Die US-Börsen haben am Dienstag einen dramatischen Intraday-Reversal hingelegt. Nach einer anfänglichen Erholungsrally von bis zu vier Prozent beim Dow kippte die Stimmung mit Blick auf das bevorstehende ...

