63 der Personalverantwortlichen in den USA und 56 der Personalverantwortlichen weltweit stehen unter dem Druck, eine "Rückkehr-ins-Büro"-Richtlinie (Return-to-Office, RTO) durchzusetzen, obwohl 81 von ihnen der Auffassung sind, dass eine erzwungene Rückkehr ins Büro nicht der richtige Weg ist

52 der in den USA angesiedelten Führungskräfte beobachten kulturelle Gräben am Arbeitsplatz und 51 erklären, dass dies die Bemühungen um Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion (Diversity, Equity, Inclusion, DEI) gefährdet. Am stärksten ausgeprägt ist dieser Trend in den USA, doch auch in Europa lässt er sich beobachten.

73 der Personalentscheider planen aufgrund von KI personelle Umstrukturierungen. 64 von ihnen befürchten eine große "KI-Qualifikationslücke". Gegenwärtig ist der Widerstand der Mitarbeiter in Bezug auf KI der größte Hinderungsgrund für Fortschritte.

Leapsome, die KI-gestützte Personalplattform für Exzellenz im Personalwesen, hat heute ihren 2025 HR Insights Report veröffentlicht. Erstellt wurde der Report in Zusammenarbeit mit Opinium, einer führenden Forschungsagentur. Grundlage des Reports ist eine unter 1.000 Personalentscheidern in den USA, Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden durchgeführte Umfrage. In dem Report wird deutlich, wie sehr HR-Teams unter dem Druck stehen, Top-down-Mandate, wachsende kulturelle Unterschiede und den rasanten Vormarsch von KI unter einen Hut zu bringen und dabei gleichzeitig mit der Aufgabe betraut zu sein, die Produktivität zu steigern und wichtige Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen.

"An HR-Teams werden Anforderungen und Erwartungen aus allen Richtungen formuliert. Dabei halten sie nicht nur bestehende Strukturen zusammen, sondern treiben auch das Unternehmen voran", so Luck Dookchitra, VP People bei Leapsome. "Sie setzen Personaldaten ein, um zielführende Gespräche zu führen, und sie greifen ein, wenn die Unternehmensführung vergisst, was tatsächlich für eine herausragende Leistung sorgt: Vertrauen, Inklusion und Zusammenarbeit."

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Report:

Ein kultureller Wandel bringt die menschenorientierte Personalführung zunehmend unter Druck:

Ganze 92 der Personalverantwortlichen berichten von internen Widerständen bei der Umsetzung von mitarbeiterorientierten Initiativen und Maßnahmen in den Bereichen DEI, Flexibilität und Wohlbefinden. Ein besonders kontroverses Thema sind die Regelungen zur Rückkehr an den Arbeitsplatz. 56 der Befragten haben das Gefühl, Druck zur Durchsetzung dieser Regelungen ausgesetzt zu sein, obwohl 81 andere Arbeitsmodelle für die Zusammenarbeit für effektiver halten.



Personalabteilungen müssen ihre Belegschaft auf KI vorbereiten und zwar schnell:

73 der Unternehmen strukturieren Stellen so um, dass KI integriert wird. 85 der involvierten Personalverantwortlichen erwarten noch in diesem Jahr weitreichende Veränderungen. Dabei beobachten Personalexperten jedoch bereits Anzeichen von Widerstand seitens der Mitarbeiter und 64 von ihnen geben an, dass Qualifikationslücken im Bereich KI ein akutes Problem sind.



Durch die Erweiterung der Rolle der Personalabteilung ergeben sich auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten:

Nahezu zwei Drittel der Personalverantwortlichen geben an, dass es in ihrer Verantwortung liegt, erfolgreiche Teams aufzubauen was für CEOs im Jahr 2025 oberste Priorität hat. Und angesichts der Tatsache, dass 85 der Personalverantwortlichen heute wichtige Geschäftsentscheidungen treffen oder beeinflussen, beschränkt sich ihre Rolle bei Weitem nicht mehr nur auf unterstützende Aufgaben. Personalabteilungen sind heute für den strategischen Kurs verantwortlich, sorgen für konkrete Ergebnisse und werden an ihrer Wirkung gemessen.

"Die Zukunft des Personalwesens geht über Automatisierung und die Steigerung der Effizienz hinaus", fügt Dookchitra hinzu. "Personalabteilungen müssen Erkenntnisse zur Mitarbeiterführung einsetzen, um Geschäftsabläufe zu gestalten. Und sie müssen mit einem Selbstbewusstsein führen, das auf Daten basiert und nicht allein auf ihrem Instinkt."

Ob wirtschaftlicher Druck, politische Polarisierung oder KI-Disruption: Der 2025 HR Insights Report von Leapsome bietet einen seltenen Einblick, wie das heutige Geschäftsklima die Arbeitswelt verändert und was erforderlich ist, um in der Zukunft erfolgreich zu sein.

Den vollständigen Report finden Sie unter: leapsome.com/2025-hr-insights-report

Über Leapsome

Leapsome ist die KI-gestützte Plattform für exzellente Personalarbeit und High-Performance-Teams. Sie automatisiert, verbindet und vereinfacht all Ihre HR-Prozesse vom Onboarding über das Performance-Management bis hin zur Mitarbeiterbindung und -entwicklung.

Über 1.750 innovative Unternehmen vertrauen bei der Weiterentwicklung ihrer Personalstrategie auf die KI-gestützten Erkenntnisse, intelligenten Workflows und integrierten Best Practices von Leapsome, um ihre Personalentwicklung voranzutreiben und die Mitarbeiterbindung und -motivation zu fördern.

Leapsome wurde 2016 von Kajetan Armansperg und Jenny Podewils gegründet und unterstützt bessere Personalentscheidungen, um eine zukunftsfähige Belegschaft aufzubauen.

