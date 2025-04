XRP-ETF mit Hebel in den USA: Wie der Markt reagiert

Endlich kommt in den USA ein XRP-ETF auf den Markt, doch auf eine andere Weise als viele Anleger vermutlich erwartet hätten. Der Teucrium 2x Long Daily XRP ETF ist am 8. April unter dem Tickersymbol XXRP gestartet, handelt es sich jedoch nicht um einen physischen Spot-ETF, sondern um ein Produkt mit Hebel, das die Kursentwicklung über Swap-Geschäfte abbildet. Der XRP-Kurs reagierte kaum auf diese Nachricht und lag am Dienstag um 1,5 Prozent im Minus.

Die Besonderheiten des ersten XRP-ETFs

Allerdings ist nun tatsächlich der erste börsengehandelte XRP-ETF auf den Markt gekommen, aber in einer deutlich anderen Form, als es sich Anleger erwartet haben dürften. Denn der Teucrium 2x Long Daily XRP ETF hält die Kryptowährung nicht physisch. Stattdessen tauscht der ETF die Rendite mit einem Swap-Partner, sodass die Kursentwicklung von XRP abgebildet werden kann, ohne die Kryptowährung physisch zu halten. Zudem enthält der ETF einen zweifachen Hebel auf die Kursentwicklung.

Zu dem ungewöhnlichen Marktstart des Produktes in einer Phase, in der die Kurse bei Altcoins deutlich am Fallen sind, sagte Sal Gilbertie, Gründer und CEO von Teucrium: "Gibt es einen besseren Zeitpunkt, ein Produkt auf den Markt zu bringen, als wenn die Preise niedrig sind?" Ob der neue ETF allerdings jetzt die Zuflüsse bekommt, die sich viele Anleger für XRP-Indexfonds erhofft haben, ist eher fraglich. Durch den zweifachen Hebel handelt es sich hierbei eher um ein Produkt für kurzfristige Anleger.

Wann kommt der Spot-XRP-ETF?

Dies bedeutet unter dem Strich also, dass Anleger sich noch gedulden müssen, was die Auflage von echten Spot-ETFs auf XRP in den USA angeht, denn wenn, dann dürften vermutlich nur diese für große Zuflüsse sorgen. Allerdings ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass noch in diesem Jahr eine Genehmigung für solche Produkte durch die amerikanische Börsenaufsicht SEC erfolgt.

Denn Daten der dezentralen Wettplattform Polymarket zeigen, dass die Chance für eine Zulassung im Jahr 2025 bei satten 75 Prozent liegt, nachdem der Rechtsstreit mit der SEC beendet wurde und es einen Spitzenwechsel bei der Börsenaufsicht gegeben hatte. Allerdings rechnen Experten mehrheitlich erst mit einer Genehmigung im zweiten Halbjahr. Angesichts dessen liegt die Chance für eine Zulassung bis zum 31. Juli dagegen nur bei 33 Prozent.

Bitcoin Bull Presale: Eine Alternative für Krypto-Anleger

Für alle Anleger, die jetzt übrigens optimistisch für die Mutter aller Kryptowährungen sind, lohnt sich ein Blick auf ein ganz besonderes Projekt mit enormem Potential, sollte der Bitcoin-Preis steigen. Konkret ist die Rede vom Bitcoin Bull Projekt, das erstmals Bitcoin und Memecoin miteinander vereint.

Bitcoin Bull belohnt Anleger immer dann, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein bestimmtes Ziel erreicht. Dabei winken Token Burns und Airdrops von echten Bitcoins, beginnend bei einem Bitcoin-Preis von 100.000 Dollar. Außerdem gibt es bei Bitcoin Bull noch die Möglichkeit, durch das Staking von Token attraktive Rewards zu verdienen. Aktuell winken 93 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.