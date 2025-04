Bitcoin-Zukunft: Absturz auf 10.000 oder Anstieg auf 250.000 US-Dollar?

Der Bitcoin steht aktuell an den Börsen unter Druck und steht scheinbar an einem Scheideweg. Doch wie geht es jetzt mit der Kursentwicklung weiter? Kommt der Absturz auf 10.000 US-Dollar oder erfolgt der Anstieg auf 250.000 US-Dollar? Das müssen Anleger jetzt wissen, und das sagen die Experten.

Bloomberg-Experte warnt vor Bitcoin-Absturz auf 10.000 Dollar

Aktuell befindet sich der Kurs des Bitcoins stark unter Druck. Auslöser dieser Entwicklung ist das Zoll-Chaos, entfacht vom US-Präsidenten Donald Trump. Dieser hat in der vergangenen Woche Handelsbeschränkungen gegen nahezu jedes Land der Welt erlassen, was die Angst vor einem Ende des freien Handels und einer Rezession massiv befeuert. Im Zuge dessen wurden auch Risk-on-Assets wie der Bitcoin abverkauft.

Laut einer aktuellen Analyse des Bloomberg-Experten Mike McGlone könnte der aktuelle Fall des Bitcoin-Kurses auf 80.000 US-Dollar noch lange nicht das Ende des Abverkaufs sein. Tatsächlich schätzt der Marktbeobachter, dass sogar ein Rücksetzer des Kurses bis auf 10.000 US-Dollar möglich sein könnte. Denn laut dem Senior Commodity Strategen ist der ganze Krypto-Markt über Jahre ein Schauplatz von Spekulation und einer massiven Blasenbildung gewesen, die jetzt platzen müsste.

Robert Kiyosaki prognostiziert Bitcoin-Anstieg auf 250.000 Dollar

Einen potenziellen Zusammenbruch sieht auch Robert Kiyosaki, der bekannte Autor des Buches "Rich Dad, Poor Dad". Doch der Unternehmer erwartet einen Crash am US-Finanzmarkt, angetrieben durch die massiven Schuldenstände von Staaten als auch Privathaushalten. In diesem Kontext sollen Gold, Silber und Bitcoin die einzigen Assets sein, die einen Schutz für das eigene Vermögen bieten, so der Erfolgsautor.

Dementsprechend ist Kiyosaki auch sehr optimistisch, was die weitere Kursentwicklung des Bitcoins angeht. Der Unternehmer äußerte bereits mehrmals auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass er einen Kurs von 250.000 US-Dollar im Jahr 2025 für die Mutter aller Kryptowährungen als realistisch ansehen würde. Es gibt also sowohl Stimmen, die für einen Abverkauf beim Bitcoin sprechen, als auch solche, die eine weitere Preisexplosion voraussehen.

