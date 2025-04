Solana-Kurs unter 100 Dollar: Wie könnte es nach dem Rücksetzer weitergehen?

Nach dem jüngsten Kursrückgang unter die psychologisch wichtige 100-$-Marke fragen sich viele Anleger, wie es für Solana nun weitergehen könnte. Droht eine noch tiefere Korrektur aufgrund des Rückzugs von Anlegern aus Risikoassets wie SOL? Oder könnte es jetzt eine Recovery-Rallye geben, bei der SOL zu den größten Gewinnern gehört?

Marktkorrektur drückt SOL-Kurs unter wichtige Unterstützungsmarke

Durch Donald Trumps rigorose neue Strafzollpolitik hat die Weltwirtschaft in den letzten Tagen ein paar heftige Schläge erlitten und sowohl die traditionellen Finanzmärkte als auch der Krypto-Markt erlebten gestern einen Black Monday. Für den Krypto-Markt bedeutete dies Kapitalabflüsse in Höhe von circa 250 Milliarden $. Mit am härtesten abgestraft wurde dabei der Top-Altcoin SOL von Solana.

Gestern ging dann jedoch auch noch der wichtigste Support verloren, und der Preis von SOL brach erstmals seit über einem Jahr wieder unter die 100-$-Marke ein. Genauer gesagt, fiel SOL auf einen Tiefstand von zwischenzeitlich nur noch 96 $ zurück. Das entsprach einer Entwertung von über 15 % innerhalb von 24 Stunden. Zwar gelang es den Bullen bereits wieder, den Kurs über 100 $ zu retten. Doch SOL wird nach wie vor nur bei 109 $ und damit deutlich unter dem wichtigsten 120-$-Support gehandelt.

Bullen müssen das 120-$-Niveau zurückerobern

SOL's weitere Entwicklung wird natürlich maßgeblich davon abhängen, wie sich der restliche Krypto-Markt in den kommenden Tagen und Wochen entwickelt. Falls sich die Lage um die Strafzölle aus den USA wieder entspannt, könnte der Krypto-Markt eine Recovery-Rallye erleben, von der auch SOL signifikant profitieren könnte.

Ziel wäre es dann, über die bereits erwähnte 120-$-Kursmarke hinauszukommen, da diese im Verlauf der letzten zwölf Monate viele Male als wichtigste Unterstützung für SOL fungiert hat. Falls das geschafft ist, können die Bullen erst einmal durchatmen, und dann könnte auch eine Fortsetzung der Recovery-Rallye in Richtung neuer monatlicher Höchststände um die 150 $ folgen.

SOLX-Presale als Alternative für Solana-Investoren

Ein interessantes Beispiel für einen Coin, der mit dem Solana-Ökosystem zusammenhängt, stellt derzeit SOLX dar. Hier verfolgen die Entwickler eine spannende Vision, mit der sie das Solana-Ökosystem nachhaltig verbessern wollen. Sie haben erkannt, dass Solana im Vergleich zu Ethereum noch über keine eigene Layer-2-Lösung verfügt und wollen das ändern.

Interessant für Anleger ist nun, dass sie derzeit noch zu einem vergleichsweise günstigen Kurs in die eigene Kryptowährung des Projekts investieren können. SOLX befindet sich heute nämlich noch im Presale und kann nur über die offizielle Website gekauft werden. Hier wird der Coin derzeit noch für 0,001688 $ angeboten, und auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits über 29,4 Millionen $ Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

