Ripple übernimmt Hidden Road: Strategische Mega-Übernahme für 1,25 Milliarden Dollar

Während die Weltwirtschaft unter Druck steht, ist bei Ripple ($XRP) nichts davon zu spüren. Das Unternehmen sorgt heute für Schlagzeilen mit einer der größten Übernahmen in der Geschichte digitaler Vermögenswerte. Trotz der angespannten Marktlage rund um die von Donald Trump verkündeten Handelszölle, bleibt Ripple offensiv. CEO Brad Garlinghouse verkündete jetzt offiziell die Übernahme des Prime Brokers Hidden Road für satte 1,25 Milliarden US-Dollar.

Integration ins XRP Ledger geplant

Der Deal ist für Ripple unter anderem im Hinblick darauf interessant, dass Hidden Road künftig verstärkt auf das XRP Ledger setzen soll, um einen Teil der Clearing-Prozesse abzuwickeln. Ripple stellt dafür die Infrastruktur bereit, mit schnellen Transaktionen, die herkömmliche Abwicklungszeiten von 24 Stunden und mehr überflüssig machen.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Hidden Road kann Effizienz und Geschwindigkeit steigern, während Ripple sein Netzwerk durch mehr reale Anwendungsszenarien weiter etabliert. Der Deal könnte zudem für das Wachstum von Hidden Road sorgen, da dem Unternehmen durch die Übernahme zusätzliches Kapital zur Verfügung steht.

XRP-Kurs bleibt unbeeindruckt

Obwohl der Deal mit 1,25 Milliarden US-Dollar der größte Zukauf in der Geschichte Ripples ist, blieb eine größere Kursreaktion bei $XRP bislang aus. Die Tagesgewinne, die $XRP am Nachmittag noch verbuchen konnte, sind inzwischen sogar schon wieder Geschichte. Anleger reagieren offenbar kaum auf die Meldung und können die Freude des CEOs nicht teilen.

Der fehlende Hype unter Anlegern könnte einen einfachen Grund haben. Immer mehr Investoren verstehen, dass positive Geschäftszahlen von Ripple nicht automatisch einen Einfluss auf den $XRP-Kurs haben. Während man bisher oft angenommen hat, dass $XRP ins Unermessliche steigen kann, da Ripple mit Banken zusammenarbeitet, wird nun immer mehr Investoren bewusst, dass das vor allem Ripple selbst in die Karten spielt.

Solaxy: Eine alternative Investmentmöglichkeit im Vorverkauf

Für einen Kursanstieg bei $XRP hat die Meldung jedenfalls nicht gesorgt. Allgemein ist es unter den Top 10 Coins aktuell eher schwierig, große Renditebringer zu finden, weshalb auch immer mehr Anleger auf Solaxy ($SOLX) ausweichen, da hier eine Kursexplosion erwartet wird.

Die Nachfrage ist von Anfang an extrem hoch, da man nicht oft die Gelegenheit bekommt, einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu kaufen. Investoren haben daher bereits Token im Wert von fast 30 Millionen Dollar gekauft, weshalb Analysten davon ausgehen, dass Solaxy ein Milliarden Dollar Projekt werden könnte, wie es auch bei einigen Layer-2-Lösungen für Ethereum der Fall ist.

Direkt zur offiziellen Solaxy Website!

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.