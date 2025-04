Krypto News: Bitcoin fällt unter 80.000 US-Dollar - Buy the Dip oder Finger weg?

Kryptoinvestoren und Trader müssen derzeit ein enorm dickes Fell und eine noch größere Resilienz haben. Der Kryptomarkt gleicht momentan einer Geisterbahnfahrt, große Kurskorrekturen und leichte Erholungen inklusive. In den letzten 24 Stunden korrigierte der Markt um 2,40 Prozent, der Fear and Greed Index steht auf 19 (Fear) und die Marktstimmung ist, vorsichtig ausgedrückt, schlecht.

Grund sind die Strafzölle, die der amtierende US-Präsident fast gegen jedes Land der Welt verhängt hat und damit die Märkte auf Talfahrt schickte. Die Leitwährung Bitcoin notiert bei rund 76.700 US-Dollar und ist damit unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Der Verlust auf Wochensicht beläuft sich auf 9,75 Prozent. Noch härter traf es die Nummer zwei Ethereum. Der ETH stürzte um über 20 Prozent ab und notiert bei knapp 1.460 US-Dollar.

Bei vielen Anlegern liegen die Nerven blank und Panikverkäufe setzen ein. Dann gibt es allerdings Anleger und Trader, die gerade die gefallenen Kurse nutzen, um beispielsweise Bitcoin nachzukaufen. Ob sich ein Bitcoin-Kauf lohnt, kann an dieser Stelle nicht so pauschal beantwortet werden. Ein Engagement in Bitcoin hängt stark vom individuellen Anlagehorizont, der persönlichen Risikobereitschaft und der Überzeugung in die langfristige Entwicklung von Bitcoin ab. Wer davon ausgeht, dass sich die Märkte nach der aktuellen Phase der Unsicherheit wieder erholen, könnte diese Rücksetzer als günstige Einstiegschance sehen. Andere wiederum warten ab, ob es noch tiefere Kurse gibt - oder meiden risikobehaftete Assets vorerst ganz. Für diejenigen, die in Bitcoin einsteigen wollen, aber das ganz große Risiko scheuen, könnte eventuell BTC Bull Token eine passende Alternative sein.

Fakt ist: Der Kryptomarkt reagiert oft schneller und heftiger auf makroökonomische Signale als traditionelle Märkte. Umso wichtiger ist es, nicht impulsiv zu handeln, sondern sich eine klare Strategie zurechtzulegen - ob für den nächsten Kauf, das Halten bestehender Positionen oder einen möglichen Ausstieg.

