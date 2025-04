Der kanadische Automobilzulieferer verzeichnet 15% Wachstum in China und präsentiert auf dem Automobilsalon Shanghai 2025 innovative Technologien in vier Schlüsselbereichen.

Der kanadische Automobilzulieferer Magna International präsentiert sich in einer Phase strategischer Expansion und zeigt besonders auf dem chinesischen Markt beeindruckende Erfolge. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seine Umsätze in China um beachtliche 15 Prozent steigern, wobei rund 60 Prozent dieser Verkäufe von einheimischen chinesischen Fahrzeugherstellern stammen. Diese positive Entwicklung unterstreicht Magnas zunehmende Bedeutung in der Region, wo das Unternehmen mittlerweile fast 70 Produktionsstätten betreibt und über 30.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Präsenz von Magna als Innovationstreiber wird durch die erstmalige Teilnahme am prestigeträchtigen Automobilsalon in Shanghai 2025 weiter verstärkt. Auf der Messe wird das Unternehmen seine neuesten Technologien in vier Kernbereichen vorstellen: nachhaltige Innovationen, ganzheitliche Fahrerassistenzsysteme, personalisierte Markenerlebnisse und komplette Fahrzeuglösungen. Sharath Reddy, Führungskraft im Bereich Forschung und Entwicklung bei Magna, betont das Engagement des Unternehmens für fortschrittliche Systeme, die das Verbrauchererlebnis verbessern.

Globale Präsenz und Quartalszahlen

Mit einer weltweiten Belegschaft von über 170.000 Mitarbeitern an 341 Produktionsstandorten und 106 Entwicklungs- und Vertriebszentren in 28 Ländern positioniert sich Magna deutlich als mehr als nur ein klassischer Automobilzulieferer. Das Unternehmen versteht sich als Mobilitätstechnologiekonzern und nutzt seine mehr als 65-jährige Expertise, um Innovationen im erweiterten Verkehrssektor voranzutreiben. Die Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2025 werden am 2. Mai 2025 im Rahmen einer Webkonferenz präsentiert. Anleger und Interessierte können die Ergebnispräsentation über einen Live-Audio-Webcast verfolgen, während Analysten die Möglichkeit haben, über eine Telefonkonferenz direkte Einblicke zu erhalten.

