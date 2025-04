Der Hamburger Kupferhersteller Aurubis verzeichnet einen dramatischen Kurssturz mit technischen Schwächesignalen, während Analysten trotz attraktiver Bewertung zurückhaltend bleiben.

Die Aktie des Hamburger Kupferproduzenten Aurubis befindet sich seit einigen Tagen auf Talfahrt. Am Montag verzeichnete das Wertpapier erneut erhebliche Verluste und fiel um weitere 2,01 Prozent auf 73,20 Euro. In den letzten sieben Handelstagen summiert sich der Kursverlust bereits auf besorgniserregende 15,42 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch, das erst vor drei Wochen am 18. März 2025 bei 94,45 Euro erreicht wurde, hat die Aktie mittlerweile mehr als 22 Prozent eingebüßt. Die technischen Indikatoren signalisieren zunehmende Schwäche, da der Kurs deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 85,18 Euro notiert.

Analysten mehrheitlich neutral eingestellt

Trotz des jüngsten Kursrutsches bewerten die meisten Experten die Aktie des Kupferspezialisten weiterhin mit "Halten". Von den zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen sechs ein Halten der Aktie, während sich jeweils zwei Analysten bullish bzw. bearish positionieren. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 75,20 Euro nur geringfügig über dem aktuellen Niveau, was die vorsichtige Einschätzung der Experten unterstreicht. Bemerkenswert ist jedoch die große Spanne zwischen dem höchsten Kursziel von 90 Euro und dem niedrigsten von 58 Euro, was auf Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung hindeutet.

Aus fundamentaler Sicht erscheint Aurubis mit einem KGV von 7,92 für 2024 und einer Bewertung von nur 0,19 des Umsatzes attraktiv bewertet. Dennoch haben Analysten ihre Umsatzprognosen zuletzt nach unten korrigiert, was auf wachsende Skepsis hinsichtlich der kurzfristigen Geschäftsentwicklung hinweist. Die für 2025 angekündigte Dividende beträgt 1,50 Euro je Aktie.

