Warburg Research stuft den Sportartikelhersteller auf 'Buy' hoch, während das Wertpapier nach erheblichen Verlusten ein technisches Erholungssignal zeigt.

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas zeigt sich am 08. April 2025 trotz jüngster Kursverluste mit positiven Analysteneinschätzungen. Das Analysehaus Warburg Research hat die Adidas-Aktie heute von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, obwohl gleichzeitig das Kursziel von 270 auf 250 Euro gesenkt wurde. Diese Neubewertung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem die Adidas-Aktie zuletzt deutlich unter Druck stand. Allein in der vergangenen Woche verzeichnete das Papier einen Rückgang von 17,61 Prozent.

Auf dem XETRA-Handel konnte der Sportartikelhersteller am Nachmittag dennoch eine positive Entwicklung verzeichnen. Die Aktie legte um 3,5 Prozent auf 192,90 Euro zu, was auf ein gewisses Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens hindeutet. Im weiteren Tagesverlauf gab der Kurs allerdings nach und schloss bei 183,90 Euro mit einem Minus von 2,65 Prozent.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Die positive Einschätzung von Warburg Research steht im Einklang mit der allgemeinen Analystenmeinung. Von insgesamt 28 Analysten, die die Adidas-Aktie bewerten, empfehlen mehr als die Hälfte (53,3%) einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 260,56 Euro und deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 37 Prozent hin.

Aus technischer Sicht zeigte sich am 07. April 2025 ein positives Chartsignal in Form eines "inverted Hammer", was auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnte. Dies erscheint besonders relevant, da die Aktie aktuell auf ihrem 52-Wochen-Tief notiert und mit einem Abstand von fast 30 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 261,00 Euro (12.02.2025) liegt. Die Marktteilnehmer blicken nun gespannt auf die kommende Quartalsergebnisveröffentlichung am 29. April 2025, die weitere Hinweise auf die geschäftliche Entwicklung des Sportartikelgiganten geben wird.

