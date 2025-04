Das rasante Wachstum und die steigende Nachfrage in Europa, Afrika und dem Nahen Osten bewegen das texanische Unternehmen, seine Präsenz in der Schweiz auszubauen.

Die Pyxis Advisory Group ist ein diversifiziertes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Texas, das den globalen Industriesektor bedient. Nun gibt die Gruppe mit Freude die Gründung einer europäischen Niederlassung, die Pyxis Advisory Group AG, bekannt, und erweitert damit ihre internationale Präsenz um ein eingetragenes Unternehmen in Zug, Schweiz, sowie eine Repräsentanz in Genf.

Pyxis Advisory Group in Zug, Switzerland

Die Pyxis Advisory Group kann zusammen auf über 90 Jahre Erfahrung zurückblicken und ist ein kollaboratives, ergebnisorientiertes Beratungsunternehmen, das dem globalen Industriesektor durch strategische Expertise einen nachhaltigen Mehrwert bietet. Ihre Mission besteht darin, nachhaltige Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen sowie einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten für Fachkräfte zu schaffen. Stand heute betreut Pyxis einen globalen Kundenstamm, dem die Unternehmensgruppe Dienstleistungen wie Unterstützung bei Fusionen und Übernahmen, Rohstoffhandel, Risikomanagement, Technologie-Start-up-Unterstützung und digitale Transformation anbietet.

"Wir freuen uns ungemein, die Pyxis Advisory Group AG offiziell in der Schweiz einzuführen, um unseren wachsenden Kundenstamm in der gesamten Region besser bedienen zu können", so Matt Flanagan, Partner der Pyxis Advisory Group. "Schon heute betreuen wir aktiv eine Vielzahl von Kunden in Europa, Afrika und im Nahen Osten. Unsere Präsenz in der Schweiz eröffnet uns weitere Möglichkeiten, sowohl unseren Kunden- als auch unseren Mitarbeiterstamm in der Region auszubauen."

Über die Pyxis Advisory Group

Die Pyxis Advisory Group ist ein diversifiziertes Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen für den globalen Industriesektor erbringt. Unsere Mission lautet, nachhaltige Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen und einzigartige Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Fachkräfte zu schaffen. Unsere Kunden geben uns das Feedback, dass sie besonders unseren stark auf Kooperation ausgerichteten Ansatz in Kombination mit unserer umfassenden Branchenexpertise schätzen. Weitere Informationen über die Pyxis Advisory Group erhalten Sie auf unserer Website unter www.pyxisadvisory.com.

