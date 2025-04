NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es die Auszeichnung "Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage 2025" erhalten hat.

NetApp wird für seine Leistungen im Google Cloud-Ökosystem anerkannt, insbesondere für die Unterstützung gemeinsamer Kunden, Cloud-Workloads durch intelligente Dateninfrastrukturen zu beschleunigen und KI über NetApp und Google Cloud für ihre Daten verfügbar zu machen.

"Im Rahmen der Google Cloud Partner Awards werden Partner ausgezeichnet, die durch die Bereitstellung innovativer Lösungen und hochgradiger Expertise außerordentlichen Wert für Kunden geschaffen haben", sagte Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem, Google Cloud. "Wir sind hoch erfreut, NetApp als Gewinner des Google Cloud Partner Awards 2025 bekannt zu geben und den Beitrag des Unternehmens zum Kundenerfolg im vergangenen Jahr zu würdigen."

Mit dem Google Cloud Infrastructure Modernization Partner of the Year for Storage Award werden Partner anerkannt, die ihre Kunden bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur mittels der innovativen Lösungen von Google Cloud unterstützt haben, um mehr Agilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz zu erzielen. Dank NetApps Partnerschaft mit Google Cloud und Produkten wie Google Cloud NetApp Volumes ist es für gemeinsame Kunden einfacher, eine intelligente Dateninfrastruktur einzuführen, um den Anforderungen moderner Workloads zu entsprechen und sich auf die Zukunft vorzubereiten.

"Die Auszeichnung von NetApp als Google Cloud Partner of the Year im Bereich First-Party-Cloud-Storage unterstreicht unsere führende Rolle, wenn es um die Bereitstellung innovativer Datenlösungen für KI und die Modernisierung von Enterprise-Workloads wie Virtualisierung, Datenbanken und EDA in der Cloud geht", sagte Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager für Cloud Storage bei NetApp. "Angesichts der zunehmenden Skalierung von KI-Workloads können Unternehmen dank unseres nahtlosen, hochsicheren und leistungsstarken Speichers das volle Potenzial ihrer Daten auf effiziente, sichere und zügige Weise ausschöpfen."

Die Auszeichnung kennzeichnet einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der erfolgreichen Partnerschaft zwischen NetApp und Google Cloud und baut auf den drei vorherigen Google Cloud Technology Partner of the Year Awards in den letzten zwei Jahren auf. Anfang des Jahres erhielt NetApp die Google Cloud Ready Regulated Sovereignty Solutions Designation. Damit beweist NetApp seine Fähigkeit, Organisationen bei der Einführung eines intelligenten Dateninfrastruktur-Frameworks zu helfen, damit sie ihre Daten in jedem Umfeld manipulieren können, selbst unter hohen Compliance-Standards.

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft von NetApp mit Google Cloud unter: https://www.netapp.com/google-cloud/

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

