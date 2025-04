Der Kurs des Wellness-Konzerns verlor über 78% seit dem Jahreshoch, obwohl Analysten ein Kursziel deutlich über dem aktuellen Niveau sehen.

Die WW International Aktie verzeichnete am Mittwoch mit 0,42 Euro einen neuen Tiefststand und erreichte damit ihr 52-Wochen-Tief. Der Kurs des ehemals als Weight Watchers bekannten Unternehmens ist allein in der vergangenen Woche um dramatische 15,61 Prozent eingebrochen und setzt damit seinen besorgniserregenden Abwärtstrend fort. Seit Jahresanfang hat das Papier bereits mehr als zwei Drittel seines Wertes eingebüßt, mit einem Verlust von 69,54 Prozent. Besonders alarmierend ist der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 1,94 Euro, das erst vor knapp einem Jahr am 7. Mai 2024 erreicht wurde - der Kurs ist seither um mehr als 78 Prozent gefallen.

Analysten bleiben zurückhaltend trotz Unterbewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei WW International ?

Trotz der massiven Kursverluste zeigen sich Analysten verhalten in ihrer Einschätzung. Alle drei Experten, die das Unternehmen derzeit beobachten, geben ein "Halten"-Rating ab - ein Zeichen für die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Wellness-Konzerns. Interessanterweise liegt das durchschnittliche Kursziel mit 1,00 USD (entspricht etwa 0,93 Euro) mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Dies wird auch durch das extrem niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von aktuell 0,05 unterstrichen, was normalerweise als klares Kaufsignal interpretiert würde. Allerdings bleibt der negative Cash-Flow ein ernstes Problem, das die finanziellen Aussichten des Unternehmens weiterhin belastet und die vorsichtige Haltung der Marktbeobachter erklärt.

Anzeige

WW International-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue WW International-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten WW International-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für WW International-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

WW International: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...