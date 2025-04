Auftragsvolumen und Umsatzerlös in Q1 2025 in Rekordhöhe und17.aufeinanderfolgendes Quartal mit positiven Daten zu freiem Cashflow, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine vom Netzwerk isolierte Schicht (ein abgestuftes Air-Gap), verzögerte Löschvorgänge und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, meldete heute das stärkste erste Quartal (Q1 2025) in seiner Unternehmensgeschichte. In dem Quartal, das am 31. März 2025 endete, wurde ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal erreicht.

Zudem verzeichnete das Unternehmen im 17. aufeinanderfolgenden Quartal einen positiven freien Cashflow (FCF), eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und ein positives EBITDA. ExaGrid konnte in diesem Quartal mehr als 150 neue Kunden gewinnen. Bei ExaGrid entfallen 75 der Buchungen durch Neukunden auf sechs- und siebenstellige Aufträge. Heute zählt ExaGrid mehr als 4.600 aktive Kunden aus dem gehobenen mittleren Marktsegment bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zur Speicherung und Sicherung ihrer Daten verwenden.

ExaGrid ist ein finanzstarkes Unternehmen, das jedes Quartal einen positiven Cashflow erwirtschaftet und vollständig schuldenfrei ist.

Highlights des ersten Quartals 2025:

155 neue Kunden gewonnen

17. Quartal in Folge mit positiven Cash-, EBITDA- und GuV-Daten

Quartal in Folge mit positiven Cash-, EBITDA- und GuV-Daten Externe Key-Management-Lösung für verschlüsselte Daten im ruhenden Zustand und Unterstützung für NetBackup Flex-Geräte

Mehrfache Auszeichnungen durch Branchenpublikationen: Sam Elbeck von ExaGrid wird in die prestigeträchtige CRN Channel Chiefs List 2025 aufgenommen Network Computing Magazine veröffentlicht eine unabhängige Produktbewertung für den S3-Objektspeicher von ExaGrid für Veeam Andy Walsky von ExaGrid wurde in die CRN UK Channel Leaders List for EMEA 2025 aufgenommen Andy Walsky von ExaGrid wird in die CRN Asia Channel Leaders List for APAC 2025 aufgenommen ExaGrid ist im CRN Partner Program Guide 2025 gelistet



"Wir sind erfreut, berichten zu können, dass ExaGrid weiterhin ein rentables Wachstum erzielt und Kurs hält auf seinem Weg zum Milliardenunternehmen. Wir sind der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speichern und befinden uns in einer ausgezeichneten Verfassung. Während wir das Umsatzwachstum weiter vorantreiben, erzielen wir ein positives EBITDA, eine positive Gewinn- und Verlustrechnung und einen positiven freien Cashflow", erklärt Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid. "Weltweit haben wir weit über 4.600 aktive Kundeninstallationen. ExaGrid hat weiterhin eine Wettbewerbserfolgsquote von über 70 in Bezug auf den Ersatz von Primärspeichern hinter der Backup-Anwendung sowie Inline-Deduplizierungssysteme wie Dell Data Domain und HPE StoreOnce.

ExaGrid bietet ein Produkt mit Architektur für Backup-Speicher, das einfach funktioniert, genau die richtige Größe hat, gut unterstützt wird und schlicht seinen Zweck erfüllt. Diese Aussagen stützten wir auf unsere Nettokundenbindung von 95 %, einen NPS-Wert von +81 und die Tatsache, dass 94 unserer Kunden unsere Funktion "Retention Time-Lock for Ransomware Recovery" aktiviert haben, 92 unserer Kunden Daten an unser automatisiertes Health Reporting System übermitteln und 99 unserer Kunden unseren jährlichen Wartungs- und Supportplan in Anspruch nehmen", so Andrews. "Zudem haben wir mehr als 300 veröffentlichte Erfolgsgeschichten von Kunden auf unserer Website mehr als jeder andere Anbieter von Backup-Speichern weltweit sowie über 200 Bewertungen von Gartner Peer Insights."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250408889647/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com