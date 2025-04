Der CFO von Qualcomm reduziert seinen Aktienbestand während das Unternehmen Übernahmeinteresse an Alphawave IP signalisiert und rechtliche Schritte gegen Arm einleitet.

Der Finanzvorstand von Qualcomm Inc., Akash J. Palkhiwala, hat kürzlich Aktien im Wert von 119.900 USD veräußert. Die Transaktionen erfolgten im Rahmen eines vorher festgelegten Handelsplans nach Rule 10b5-1 und umfassten den Verkauf von Stammaktien zu Preisen zwischen 131,10 und 134,46 USD je Anteilsschein. Bemerkenswert ist, dass die Qualcomm-Aktie derzeit nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 120,80 USD notiert, wobei Analysen darauf hindeuten, dass die Papiere basierend auf ihrer Fair-Value-Bewertung unterbewertet sein könnten.

Die Verkäufe erstreckten sich über zwei Tage, wobei Palkhiwala insgesamt 904 Aktien veräußerte. Nach diesen Transaktionen hält er weiterhin 57.093 Anteile am Unternehmen. Trotz dieser Insiderverkäufe zeigt sich das Management insgesamt aktiv beim Rückkauf eigener Aktien, und das Unternehmen weist mit einem Piotroski-Score von 9 eine hervorragende finanzielle Gesundheit auf.

Strategische Ausrichtung und Marktposition

In jüngster Zeit hat Qualcomm Incorporated Interesse an einer möglichen Übernahme der britischen Alphawave IP Group bekundet. Das Unternehmen hat eine "Angebotsphase" für Alphawave eingeleitet, ohne jedoch bisher ein festes Angebot oder konkrete Bedingungen zu bestätigen. Dies wird durch eine Mitteilung der Norges Bank untermauert, die ihre Position in Qualcomm offengelegt hat. Laut dieser Meldung hält die Norges Bank etwa 17,1 Millionen Aktien, was einem Anteil von 1,55 Prozent entspricht, während sie gleichzeitig eine Short-Position von 0,21 Prozent innehat. Parallel dazu hat Qualcomm eine weltweite Kartellkampagne gegen Arm Holdings Plc gestartet und wirft dem Unternehmen wettbewerbswidriges Verhalten vor. Diese Beschwerden wurden bei mehreren Regulierungsbehörden eingereicht, darunter die Europäische Kommission und die US Federal Trade Commission. Ungeachtet dieser Auseinandersetzungen hat TD Cowen seine Kaufempfehlung für Qualcomm mit einem Kursziel von 195,00 USD bestätigt. Die Diversifizierungsstrategie von Qualcomm in die Bereiche Internet der Dinge und Automotive wird von Analysten positiv bewertet.

