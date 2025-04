Der führende GNSS-Datenserviceanbieter Rx Networks stellt TruePoint FOCUS vor, ein hochgradig präziser Cloud-basierter GNSS-Korrekturservice. Dieser bietet für zahlreiche Anwendungen momentane Genauigkeit im Zentimeterbereich.

Rx Networks launches TruePoint FOCUS: Instantaneous Centimeter-Level Accuracy, Effortless setup, Unmatched reliability, Designed for any scale.

TruePoint FOCUS erfüllt die Anforderungen für Anwendungen, die ohne jede Abstriche Präzision in Echtzeit benötigen. Es unterstützt sowohl RTK (OSR)- als auch PPP-RTK (SSR)-Modi und liefert Flexibilität und Leistung für zahlreiche Geräte und Anwendungsfälle. Der Service versorgt GNSS-Empfänger mit genauen Positionen im Zentimeterbereich. Damit eignet er sich besonders gut für Bereiche wie Mikro-Mobilität, intelligente Landwirtschaft, Robotik, Drohnen, IoT und die Kontrolle von Maschinen.

Der RTK-Modus kommt ohne jede Hardware aus und ist kompatibel mit allen RTK-fähigen GNSS-Empfängern, wodurch die Einschränkungen durch eigene Umgebungen beseitigt werden. TruePoint FOCUS lässt sich mühelos durch Standardkorrekturprotokolle wie RTCM v3 einbetten und unterstützt den Zugriff via NTRIP. Dies ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und geringen Aufwand bei der Integration.

Im PPP-RTK-Modus profitieren Nutzer vom erweiterten SSR-basierten Empfang, was zu hochpräziser Positionierung bei optimierter Bandbreite führt. TruePoint FOCUS unterstützt auch mehr GNSS-Signale als die meisten konkurrierenden Lösungen. Deshalb funktioniert dieser Service auch in einem herausfordernden Umfeld.

"Präzision ohne Zuverlässigkeit ist nichts wert," sagte John Carley, CEO von Rx Networks. "TruePoint FOCUS wurde auf derselben extrem zuverlässigen Serverarchitektur erstellt, die unseren Service Location.io betreibt, der weltweit unverzichtbare Anwendungen unterstützt. So empfangen unsere Kunden immer die Präzision, die sie benötigen."

TruePoint FOCUS liefert durchgängig Präzision im Zentimeterbereich mit einer 99,9-prozentigen SLA. Mit seiner lückenlosen Abdeckung und der Ausführung in Echtzeit ist der Service ideal besonders für Unternehmen, die in Nordamerika, Europa und China aktiv sind, aber auch darüber hinaus. Der Korrektur-Datenstrom lässt sich konfigurieren und umfasst alle verfügbaren Signale von GPS-, Galileo- und BeiDou-Konstellationen. Dadurch wird TruePoint FOCUS zu einem der umfassendsten GNSS-Korrekturdienste auf dem Markt.

"Mit diesem neuen Service erweitert Rx Networks das TruePoint-Portfolio, das nun aus LITE, REACH und FOCUS besteht," sagte Ali Soliman, VP of Sales and Marketing bei Rx Networks. "Damit werden zahlreiche Anwendungsfälle abgedeckt. Genauigkeit, Abdeckung, Kosten und Hardware-Kompatibilität stehen in einem ausgewogenen Verhältnis und die kommende Generation von GNSS-Anwendungen wird unterstützt."

TruePoint FOCUS kann ab heute sowohl im RTK- als auch PPP-RTK-Modus in den abgedeckten Regionen getestet werden, weitere Regionen werden bald folgen. Nutzer können sich hier für einen kostenfreien 30-tägigen Testzeitraum registrieren: http://www.rxnetworks.com/request-a-free-trial. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: sales@rxnetworks.com.

Über Rx Networks Inc.

Rx Networks ist ein kanadisches Unternehmen, das zuverlässige, zeitnahe und relevante Standort- und Korrekturdaten liefert, die das GNSS und die Bindung zwischen Menschen verbessern. Jeden Tag profitieren Milliarden von Geräten von Rx Networks GNSS-Datendiensten.

