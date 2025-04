DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. April

=== *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,75% *** 06:30 IN/Reserve Bank of India, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Repo Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 6,25% 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex März *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q *** 14:30 NL/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel zu "Macro-financial stability policy in a fragmented world" 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 16:00 US/US-Außenhandelsbeauftragter Greer, Kongressanhörung zu "The Trump Administration's 2025 Trade Policy Agenda" *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Vorwoche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of Washington *** 18:30 DE/Porsche AG, Pre-Close Call 1Q *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19.3. und Wirtschaftsprognose *** - US/"Reziproke" US-Einfuhrzölle treten in Kraft ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

