Rheinmetall hat einen extrem lebendigen Tag hinter sich. Zwischenzeitlich sah so aus, als wenn die Aktie mit einem Plus mit 5,7 % aus dem Handel gehen könnte. Dies hat sich nicht bestätigt. Am Ende sind es nur +0,5 % geworden. Dies wiederum ergibt einen Schlusskurs in Höhe von 1273,50 € . Damit ist die Aktie noch immer in einem kleinen Aufwärtstrend, allerdings fehlt das nötige Tempo, um massiv nach oben durchzulaufen. Gibt ...

