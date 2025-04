© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Donald Trumps neue Strafzölle treten in Kraft - mit dramatischen Folgen für die Märkte und die Weltwirtschaft. Der S&P 500 stürzt ab, Apple verliert in vier Tagen 23 Prozent. US-Futures deuten auf weiteres Ungemach hin.Seit Mittwochmorgen gelten in den USA drastisch erhöhte Importzölle auf Waren aus 86 Ländern. US-Präsident Donald Trump verhängt damit eine neue Runde sogenannter "reziproker Zölle" - mit zum Teil historischen Aufschlägen. Während viele Länder bereits seit dem Wochenende mit einem Basiszoll von 10 Prozent belegt sind, steigen die neuen Zölle auf bis zu 84 Prozent. Besonders hart trifft es China: Für chinesische Exporte summieren sich die Zölle auf sage und schreibe 104 …