Weinfelden (ots) -Der Detailhändler intensiviert seine Bemühungen für die Rettung von Lebensmitteln. Neu übergibt der Smart Discounter auch Kühlprodukte an Lebensmittelhilfeorganisationen.Nach einer erfolgreichen Testphase spendet Lidl Schweiz neu auch gekühlte Frischprodukte wie Käse, Joghurt und Frischfleisch an die beiden Lebensmittelhilfeorganisationen "Tischlein deck dich" und die "Schweizer Tafel". Tiefkühlgeeignete Produkte mit einem Verbrauchsdatum wie Frischfleisch friert der Detailhändler am Tag des Verbrauchsdatums zur Verlängerung der Haltbarkeit ein. Die zusätzlichen Produktspenden kommen Menschen zu Gute, die von Armut betroffen sind.Alex Stähli, Geschäftsführer bei Tischlein deck dich dazu: "An unseren Abgabestellen für Lebensmittel erreichen wir pro Woche gegen 40'000 Armutsbetroffe. Für sie sind die Lebensmittelspenden eine wertvolle Unterstützung. Wir sind dankbar für die grosszügige Solidarität von Produktspendern wie Lidl Schweiz."Bereits im Geschäftsjahr 2023 konnten durch die über 500 Tonnen gespendeten Lebensmittel vom Smart Discounter rund 1,4 Millionen Mahlzeiten zubereitet werden. Mit der Einführung der zusätzlichen Produktspenden trägt Lidl Schweiz im Rahmen des Aktionsplans gegen die Lebensmittelverschwendung dazu bei, die Lebensmittelabfälle in der Schweiz bis 2030 im Vergleich zu 2017 zu halbieren.Lebensmittel retten statt entsorgenUm Food Waste zu minimieren, optimiert der Smart Discounter Bestellprozesse, rabattiert Produkte vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums und spendet Lebensmittel an karitative Organisationen. Täglich kontrollieren Mitarbeitende die Frischprodukte und reduzieren Preise. Zusätzlich bietet Lidl Schweiz Rettersäckli mit optisch nicht perfekten, aber einwandfrei geniessbaren Früchten und Gemüsen sowie Bakery-Rettersäckli mit Backwaren zu vergünstigten Preisen an.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100930380