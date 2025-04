Der DAX hat gestern einen starken Handelstag erlebt und 2,48 Prozent im Plus geschlossen. Heute dürfte die Erholung schon wieder Geschichte sein. Die US-Zölle treten in Kraft, eine Einigung ist nicht in Sicht. Die Märkte in Asien und USA sind unter Druck. Bei den Einzelwerten geht es heute um PDD, ...