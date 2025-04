Der DAX gerät am Mittwoch erneut massiv unter Druck, denn die Panik der Anleger wird zunehmend größer. Das steckt jetzt konkret dahinter und darum kommt es zur Eskalation bei deutschen Aktien und dem Euro. Nachdem am Dienstag eine deutliche Kurserholung eingesetzt hat, sind diese Gewinne im DAX am Mittwoch vollständig egalisiert worden. Grund dafür ist erneut die Handelspolitik von US-Präsidenten Donald Trump, der für eine weitere Eskalation sorgt. ...

