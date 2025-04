EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Vertrag

WindEurope Annual Event: Nordex Group unterzeichnet mit Enerjisa Üretim symbolisch Türkei-Aufträge



09.04.2025 / 08:38 CET/CEST

Hamburg, 9. April 2025. Die bereits am 2. April 2025 gemeldeten zwei Auftragseingänge im 1. Quartal 2025 über insgesamt 750 MW aus der Türkei, sind gestern während des WindEurope Annual Events in Kopenhagen symbolisch auf dem Messestand der Nordex Group unterzeichnet worden: Enerjisa Üretim, ein Joint Venture zwischen E.ON und dem türkischen Mischkonzern Sabanci Holding, und die Nordex Group haben die Verträge über den Bau von zwei Windparks in der Türkei feierlich unterschrieben. Für die Projekte Edirne und Balkaya mit zusammen 750 MW wird Nordex insgesamt 108 Turbinen des Typs N163/6.X liefern und installieren. Die Komponenten dieser Anlagen werden gemäß der 55 %-Lokalisierungsanforderung hergestellt. Mit den Projekten Edirne und Balkaya mit 750 MW hat Enerjisa Üretim mehr als die Hälfte des bezugschlagten Volumens aus der jüngsten Windauktion YEKA WPP-2024 in der Türkei erhalten. Bereits Ende Januar 2025 wurden alle Unternehmen und Projekte der erteilten 1,2-GW-Auktion für Windenergie bekannt gegeben. Ihsan Erbil Bayçöl, CEO von Enerjisa Üretim: "Unser Erfolg im YEKA RES-2024 ist ein Beispiel für unser Engagement für die Energiewende in der Türkei und unterstreicht unseren Beitrag zum globalen Energiesystem. Mit den Projekten Edirne und Balkaya nutzen wir das Windpotenzial des Landes effektiv und bringen unsere nachhaltige Energieerzeugung nach internationalen Standards voran. Mit einer Gesamtkapazität von 5.750 MW stärken und steigern wir heute die Effizienz des Energiesystems. Als globales Energieunternehmen, das in verschiedenen Regionen tätig ist, entwickeln wir uns mit dem Ziel, die Türkei als führendes Zentrum für erneuerbare Energien zu etablieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit der Nordex Group fördern wir lokale Produktions- und Beschäftigungsmöglichkeiten und schaffen gleichzeitig einen resilienten und nachhaltigen Rahmen innerhalb der Branche." Ender Ozatay, VP Region Türkiye und Mid East der Nordex Group: "Es freut uns sehr, dass Enerjisa Üretim den Zuschlag für ihre beiden Projekte bei der Yeka-Ausschreibung erhalten hat. Die Komponenten für die N163/5.X-Anlagen werden wir hauptsächlich in der Türkei produzieren, was zur lokalen Produktion und auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt." Insgesamt wurden im Rahmen der YEKA WPP-2024-Auktion fünf Auktionen für Projekte in den Regionen Edirne, Kirklareli und Sivas durchgeführt. Das YEKA-Programm wurde 2016 ins Leben gerufen, um die Flächenzuweisung für Investoren und die Umsetzung von Großprojekten zu erleichtern sowie die Produktion von Technologien für erneuerbare Energien in der Türkei zu fördern. 2024 gewann Nordex mehr als 1 GW Neuaufträge in der Türkei. Mit den aktuellen zwei Aufträgen und den Ergebnissen der YEKA WPP-2024-Auktion wird die Nordex Group ihre führende Position im Markt weiterhin festigen können. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

