© Foto: Hannes P Albert/dpa

Die neuen Zölle erschüttern den Krypto-Markt! Nansen warnt vor globalem Wachstumseinbruch durch den eskalierenden Handelskonflikt zwischen USA und China.Die Kryptomärkte sind in Aufruhr. Am heutigen Mittwoch sind die neuen chinesischen Vergeltungszölle offiziell in Kraft getreten - und die Reaktion der digitalen Assets fällt eindeutig aus. Bitcoin (BTC) notiert aktuell bei 76.560 US-Dollar, was einem Rückgang von knapp 4 Prozent innerhalb von 24 Stunden entspricht. Ethereum (ETH) fällt noch deutlicher und liegt mit einem Minus von 8 Prozent bei 1.458 US-Dollar. Auch andere große Coins befinden sich im Tiefflug. XRP verzeichnet aktuell ein Minus von 4,5 Prozent und steht bei 1,80 US-Dollar. …