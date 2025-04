Im DAX ist nach wie vor weder eine Bodenbildung zu erkennen noch ein sauberer Ansatz dazu. Daraus resultiert das Risiko, dass es in den kommenden Tagen neue Tiefs unterhalb von 18.800 Punkten geben könnte. Eine zentrale Unterstützung bleibt die 19.300er Marke. Sollte sie brechen, droht dem DAX ein Absturz bis auf 17.550 Zähler. Dort liegt erst die nächste nennenswerte Auffangzone im Markt.

Donald Trump scheint sich in einen Widerspruch zu verheddern. Einerseits will er Fabrikbetreiber für Jahrzehnte in die USA locken, damit sie drakonischen Zöllen entkommen können. Andererseits spricht er von der Möglichkeit von Deals, die alles untergraben könnten. Und wer sagt, dass er in gut eineinhalb Jahren bei den Zwischenwahlen nicht die Mehrheit im Senat verlieren wird. In vier Jahren wird er ohnehin nicht mehr Präsident sein. Unternehmer planen bei kapitalintensiven Investitionen mit weitaus längeren Zeithorizonten. Viele Amerikaner wollen auch lieber günstige T-Shirts tragen, sie aber nicht zusammennähen. Das ist alles mit einer so heißen Nadel gestrickt, dass die Begeisterung der Unternehmen ausbleibt.

Da es nicht danach aussieht, dass Trump, dessen Machtfülle enorm ist, einen Fehler eingestehen wird, kann man jetzt schon fast die Uhr danach stellen, wann es zu einer Rezession kommt. Die Folge ist ein starker Anstieg der Risikoaversion. Cash ist derzeit King. Seit drei Tagen sehen wir massive Verkäufe US-amerikanischer Staatsanleihen, was dazu führt, dass die zehnjährigen Renditen wieder von rund 3,9 auf 4,5 Prozent gesprungen sind. Die Länder, mit denen sich Trump anlegt, sind am Ende des Tages gleichzeitig auch die größten Geldgeber der USA. Da die USA in den nächsten Jahren Billionen von Dollar refinanzieren müssen, wäre ein Kurswechsel der Geldgeber eine Katastrophe.

Bei dieser Volatilität und Unberechenbarkeit droht außerdem noch etwas anderes: Dass irgendwo ein großer Hedgefonds oder eine Bank in Schieflage gerät. Es ist nicht garantiert, dass die Kollateralschäden, die durch Trumps Frontalkurs entstehen, nicht zu weiteren Ansteckungseffekten führen, die am Ende nicht mehr einzufangen sind.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.