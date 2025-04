Emittent / Herausgeber: comforte AG / Schlagwort(e): Private Equity/Kapitalerhöhung

comforte gewinnt Nera Digital als Investor im Cybersecurity-Markt



09.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





comforte gewinnt Nera Digital als Investor im Cybersecurity-Markt Wiesbaden, 9. April 2025 - Die Investmentgesellschaft Nera Digital Holding ("Nera Digital"), welche auf Beteiligungen im B2B-Software-, IT-Services- und Tech-enabled Business Services-Bereich spezialisiert ist, erwirbt eine Minderheit an der Wiesbadener comforte AG ("comforte") und führt eine Kapitalerhöhung durch. Optionen für den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an comforte sind zwischen Nera Digital und den Altaktionären von comforte bereits vereinbart und können im Jahr 2026 ausgeübt werden. Die comforte AG, mit Tochtergesellschaften auf vier Kontinenten, ist ein weltweit führender Anbieter datenzentrierter Cybersecurity-Lösungen. Die einzigartige proprietäre Data Security-Plattform SecurDPS gewährleistet durch Tokenisierung und format-erhaltender Verschlüsselung ein Höchstmaß an Sicherheit von sensiblen Daten ob beim Transfer, der Verarbeitung oder der Speicherung und Analyse. Über 300 Kunden vertrauen auf die Software-Lösungen von comforte. "Cyberattacken auf Unternehmen und Institutionen haben in den letzten Jahren enorm zugenommen und Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Die regulatorischen Anforderungen zum Schutz hochsensibler Daten nehmen insbesondere für Finanz- und Zahlungsdienstleister stetig zu. SecurDPS ist eine Enterprise Software, welche mit minimalen Implementierungsaufwand die gesamte Dateninfrastruktur ihrer Kunden in Echtzeit absichern kann, ohne sich leistungsbeeinträchtigend auf die Systeme auszuwirken. Deshalb vertrauen Weltmarktführer wie Visa oder Mastercard, sowie zahlreiche Großbanken und Retailer auf die Sicherheitslösungen von comforte.", sagt Peter Schaberger, Gründungspartner von Nera Digital. Dominik Lanz, Gründungspartner von Nera Digital, hebt die zukunftsweisende Technologie von comforte hervor: "comforte gehört zu den Innovationstreibern im Cybersecurity-Sektor und ist der globale Marktführer für die Stateless Tokenization-Datensicherheitstechnologie. SecurDPS verbindet integrierte KI-gestützte Lösungen innerhalb der Data Security Plattform und quantenresistente Algorithmen, für höchste Resilienz vor potentiellen Cyberattacken." Michael Deissner, CEO von comforte, ist sich sicher: "Das Nera Digital Team wird mit seinem Netzwerk und der ausgewiesenen Expertise in der Entwicklung von IT-Unternehmen das Wachstumstempo von comforte weiter beschleunigen". Vorstand und Altaktionäre der comforte AG wurden durch Dr. Konrad Bösl und Konstantin Dudeck vom Münchner Corporate Finance Spezialisten Blättchen & Partner beraten. Federführend in der rechtlichen Beratung der Gesellschaft und der Altaktionäre waren Johann von Keussler und Dr. Martin Bouchon von der Kanzlei v. Keussler Rechtsanwälte, Darmstadt. Auf Käuferseite wurde die Transaktion beraten von AC Christes (Financial & Tax Due Diligence), valantic (Commercial & Technical Due Diligence), MARTIUS Rechtsanwälte, München (Legal & Structuring). Über die comforte AG ( www.comforte.com ) Die comforte AG ist ein führender Anbieter von datenzentrierter Sicherheitstechnologie. Heute vertrauen mehr als 500 Unternehmen weltweit, darunter VISA, Mastercard und rund 30 der weltgrößten Banken, auf die Tokenisierung und die format-erhaltenden Verschlüsselungsfunktionen, um die ihnen anvertrauten sensiblen Daten zu schützen. Die comforte Data Security Plattform lässt sich nahtlos in die meisten modernen Cloud-nativen Umgebungen sowie in traditionelle Kernsysteme integrieren. Unabhängig davon, wo sich die Daten befinden, hilft sie, die Daten zu identifizieren zu klassifizieren und zu schützen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Datensicherheit und dem Schutz unternehmenskritischer Systeme, hilft die comforte AG allen Unternehmen, die ihr Wachstum durch den Schutz ihres wertvollsten Gutes - ihren Daten - sichern wollen. Für weitere Informationen besuchen Sie comforte.com und folgen Sie der comforte AG auf LinkedIn und Twitter . Über die Nera Digital Holding ( www.nera-digital.com ) Die Nera Digital Holding ist eine im Jahr 2022 gegründete Investmentgesellschaft, die vornehmlich in den deutsch-sprachigen Mittelstand investiert. Nera Digital verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und vertritt dabei eine Gruppe ausgewählter Investoren und Unternehmer. Das Nera Digital Team verfügt über langjährige Erfahrung im Beteiligungsgeschäft, der Unternehmensdigitalisierung, sowie der operativen Unterstützung von Unternehmen während der Wachstumsphase. Bei Beteiligungen fokussiert sich Nera Digital auf Partnerschaften mit den Gründern/ Management-Teams von profitablen Wachstumsunternehmen in den Branchen: Software & Technology, IT-Services & Tech-enabled Business Services sowie Digital Consumer. Ziel ist es, die Portfoliounternehmen, durch die Professionalisierung der Strukturen und Prozesse, mit der nötigen Skalierbarkeit für die nächste Wachstumsstufe auszustatten, um den gemeinsam begonnenen Wachstumskurs unabhängig und vor allem nachhaltig fortzusetzen. Dabei konzentriert sich Nera Digital auf Direktinvestitionen und Transformationssituationen in Unternehmen des kleinen bis mittelgroßen Mittelstands, die von der starken operativen Expertise, digitalen Kompetenz sowie dem umfassenden Expertennetzwerk von Nera Digital profitieren.

Medienkontakt comforte AG Thomas Stoesser, Executive Vice President Marketing Email: t.stoesser@comforte.com Tel.: + 49 611 93199 00

Nera Digital Management GmbH, Email: info@nera-digital.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.