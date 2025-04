Stuttgart (ots) -Seit 25 Jahren lässt die Zeitschrift Reader's Digest alljährlich das Markenvertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten untersuchen. Zentrale Frage der Trusted Brand Studie: Welchen Marken vertrauen die Menschen in Deutschland am meisten? In 15 Kategorien nennen 4000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Verbraucherinnen und Verbraucher diejenigen Marken, die sie Familie oder Freunden weiterempfehlen würden. Die Most Trusted Brands 2025 sind: Allianz, Bosch, Doppelherz, Edeka, Frosch, Frosta, Gerolsteiner, Kind, Nivea, Persil, Ratiopharm, Rügenwalder Mühle, Teekanne, WeightWatchers, Wick.Die im Januar 2025 befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nannten von sich aus die Marken, denen sie vertrauen - ohne jegliche Vorgabe. In den zwölf Produktkategorien, die auch schon im Vorjahr abgefragt wurden, gab es dieselben Siegermarken. Die meisten Nennungen in einer Kategorie erzielte Frosch bei den "Reinigungsmitteln" (1049), fast genau so viele Stimmen erhielt Frosta in der 2025 neu untersuchten Kategorie "Tiefkühlkost". In den anderen beiden neu abgefragten Kategorien "Gewichtsabnahme" und "Hörhilfen" konnten WeightWatchers beziehungsweise Kind überzeugen. Insgesamt wurden über alle 15 Produktkategorien hinweg 2551 Marken genannt.Die Trusted Brand Studie untersucht immer auch über die einzelnen Marken hinausgehende Fragen. So genießt die Branche "Mineralwasser" das höchste Gesamtvertrauen. Das heißt, die Menschen in Deutschland sind der Meinung, dass die Anbieter in dieser Kategorie besonders sorgfältig auf die Qualität ihrer Produkte achten. Dadurch bauen die Marken stabile Kundenbeziehungen auf, die nicht nur in Krisenzeiten wertvoll sind.Bei der Einschätzung der unmittelbaren Zukunft sind die Menschen in Deutschland etwas vorsichtiger geworden: 52 Prozent vertrauen darauf, dass 2025 ein gutes Jahr für sie persönlich wird, 2024 waren es noch 55 Prozent. "Dass sich die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückhaltender äußern, nimmt die Markenverantwortlichen in die Pflicht", erklärt Andreas Karl, Geschäftsführer Reader's Digest Deutschland, Verlag Das Beste. "Unsere Studie zeigt, wie wichtig es ist, mit hochwertigen und nachhaltigen Angeboten klare Orientierungspunkte zu liefern - und damit in das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu investieren."Informationen und Downloads: readersdigest.de/pages/trustedbrands (https://www.readersdigest.de/pages/trusted-brands)Pressekontakt:Reader's Digest Deutschland:Verlag Das Beste GmbHÖffentlichkeitsarbeitJürgen Schinkerpresse@readersdigest.de+49(0)711/6602549Original-Content von: Reader's Digest Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32522/6009173