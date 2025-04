News von Trading-Treff.de Deutlich besser sieht es wieder für die Aktie von Hensoldt aus. Das Rüstungsunternehmen hat am Mittwoch einen Aufschlag in Höhe von 3,8 % geschafft. Der Titel konnte sich damit auf 58,95 Euro schieben. Am Tag zuvor war die Aktie am Ende nach sehr starken Schwankungen mit -0,6 % nicht ganz auf Vortagsniveau geblieben. Am Montag hingegen war dem Titel mitten in der Krise ein Aufschlag von 7,2 % geglückt. Die Aktie ist zurück ...

