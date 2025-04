Der kanadische Lithiumexplorer verzeichnet anhaltende Kursverluste bei divergierenden Experteneinschätzungen zum zukünftigen Entwicklungspotenzial des Unternehmens.

Die Rock Tech Lithium Aktie zeigt sich auch in den ersten Apriltagen 2025 weiterhin schwach. Mit einem aktuellen Kurs von 0,688 Euro verzeichnet das Papier des kanadischen Lithiumexplorers einen leichten Rückgang von 0,29 Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders besorgniserregend für Anleger: Auf Monatssicht hat das Wertpapier bereits 8,38 Prozent eingebüßt, während der Verlust im Jahresvergleich bei 13,51 Prozent liegt. Auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 1,31 Euro, das Anfang Juni 2024 erreicht wurde, unterstreicht die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 193 Millionen Euro kämpft Rock Tech Lithium zudem mit einem anhaltend negativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von -4,68, basierend auf dem für 2024 gemeldeten Fehlbetrag von 15,3 Millionen Euro.

Analysten gespalten über Zukunftsaussichten

Die Expertenmeinungen zu Rock Tech Lithium könnten unterschiedlicher kaum sein. Von den zwei Analysten, die das Unternehmen aktiv beobachten, gibt einer eine "Outperform"-Empfehlung, während der andere zum "Verkaufen" rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,525 Kanadischen Dollar und würde somit ein theoretisches Aufwärtspotenzial von über 46 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 1,04 CAD bedeuten. Bemerkenswert ist dabei die enorme Spanne zwischen dem höchsten Kursziel von 2,20 CAD und dem niedrigsten von nur 0,85 CAD. Diese Diskrepanz spiegelt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des auf Lithiumvorkommen spezialisierten Unternehmens wider, das mit seinem Georgia Lake Projekt in Ontario und den Plänen zur Errichtung einer Lithiumhydroxid-Verarbeitungsanlage in Deutschland eine Schlüsselrolle in der Batterielieferkette anstrebt.

