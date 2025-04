SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare hat sich Geld am Kapitalmarkt besorgt. Eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 300 Millionen Euro sei begeben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch im niederländischen Sevenum mit. Gleichzeitig kaufte Redcare gut 70 Prozent einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung in Höhe von 225 Millionen Euro zurück. Am Vorabend hatten die Niederländer den Plan angekündigt. Der Aktienkurs brach kurz nach dem Handelsstart um gut 15 Prozent auf 110,50 Euro. Das bedeutete in einem ohnehin sehr schwachen Gesamtmarkt den letzten Platz im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax.

Redcare-Finanzchef Jasper Eenhorst verwies auf die Finanzierungssicherheit und Flexibilität durch die Transaktionen, sodass das Unternehmen nun auf die Umsetzung der Strategie konzentrieren könne.

Die neuen Anleihen haben laut Mitteilung eine Laufzeit von 7 Jahren. Der halbjährlich zahlbare Kupon betrage 1,75 Prozent pro Jahr. Der Wandlungspreis liege bei 173,74 Euro und entspreche einer Wandlungsprämie von 42,5 Prozent zum Referenzpreis von 121,92 Euro.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert./lew/men/niw